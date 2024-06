Hương Việt Sinh - Tận tâm nâng cao chất lượng cuộc sống Việt! 22/06/2024 09:07

(PLO)- Với định hướng trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực chế biến suất ăn trường học và cung cấp thực phẩm an toàn phục vụ cộng đồng, đối tác khách hàng và các hộ gia đình Việt Nam, trải qua hơn 12 năm kể từ ngày thành lập, để có những suất ăn an toàn và đảm bảo dinh dưỡng, Công ty TNHH Hương Việt Sinh không ngừng xây dựng các nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn, có kiểm soát, theo quy trình khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”.