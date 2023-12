Huyện Củ Chi xây dựng 'tuyến đường xanh' mang lại diện mạo mới ở khu dân cư

Sáng 20-12, UBND huyện Củ Chi, TP.HCM, tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội Tết Nguyên đán 2024 và phát động xây dựng các tuyến đường xanh trên địa bàn huyện.

UBND huyện Củ Chi tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động xây dựng các tuyến đường xanh trên địa bàn huyện. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đợt cao điểm nhằm chủ động kiểm soát tình hình, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng các tuyến đường xanh chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, nhìn nhận năm 2023 huyện Củ Chi đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 100,57%, tổng thu ngân sách ước thực hiện 113% chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Huyện cũng thực hiện tốt phong trào thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xúc tiến nhiều mô hình du lịch trên địa bàn. Tỉ lệ giảm hộ nghèo đạt 136,76% chỉ tiêu.

Huyện Củ Chi đã triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện tiết kiệm gần 15.000 ngày/năm, cấp xã tiết kiệm gần 47.000 ngày/năm.

Dự báo hình năm 2024 và trong dịp Tết Giáp Thìn sẽ có nhiều biến động, bà Hiền yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

"Trước mắt là huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo, đảm bảo tết an toàn. Ngoài ra, nắm chắc tình hình đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo để có biện pháp chăm lo, hỗ trợ phù hợp kịp thời" - bà Hiền nói.

UBND huyện Củ Chi khen thưởng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phối hợp thực hiện các tuyến đường xanh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng với đó, bà Hiền nhấn mạnh các địa phương cần duy trì và nhân rộng mô hình “tuyến đường xanh” trên toàn địa bàn huyện. Qua đó, lan toả sâu rộng, tuyên truyền vận động người dân để việc xây dựng “tuyến đường xanh” thực sự đi vào cuộc sống, mang lại diện mạo mới, tươi đẹp hơn ở các khu dân cư.

Theo bà Hiền, việc này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới gắn với đô thị hóa trong thời gian tới.

UBND huyện Củ Chi ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.

Ngay sau buổi lễ ra quân, các lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn đã ra quân tuần tra trên các tuyến đường để phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, UBND huyện Củ Chi đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phối hợp thực hiện “Tuyến đường xanh” trên địa bàn huyện. Tổng Công ty Điện lực TPHCM tặng giấy khen cho 18 cá nhân, Công ty Điện lực Củ Chi tặng giấy khen cho hai tập thể thuộc Công an huyện Củ Chi đã hỗ trợ Công ty Điện lực Củ Chi trong việc bắt quả tang một vụ trộm cắp điện trên địa bàn.

BẢO PHƯƠNG