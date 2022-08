HVN tuyên dương các HEAD xuất sắc nhất về đào tạo lái xe an toàn

Với triết lý “An toàn cho mọi người” và hiện thực hóa tuyên bố “Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người”, HVN và gần 800 Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) đã tích cực triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các chương trình tuyên truyền cùng với các hoạt động hướng dẫn LXAT.

Với cố gắng nỗ lực triển khai các chương trình, trong quý II-2022, hoạt động đào tạo LXAT của HVN và các HEAD bùng nổ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo, tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, đã có gần 1.700 chương trình được tổ chức cho hơn 182.000 học viên trên cả nước. Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là 554 chương trình (tương đương 33%) tại các HEAD khu vực miền Bắc, 335 chương trình (tương đương 20%) tại các HEAD khu vực miền Trung và số lượng chương trình tại các HEAD khu vực miền Nam là 796 chương trình (tương đương 47%).

Nổi bật nhất ở miền Bắc là HEAD Việt Long #1 (Bắc Ninh) đã hoạt động LXAT tích cực nhất quý với 12 chương trình đào tạo. Ở miền Trung là HEAD Quốc Tiến #2 (Quảng Nam) với 12 chương trình. Và ở miền Nam, xuất sắc nhất quý là HEAD Trung Tâm #3 (Đồng Tháp) với 16 chương trình được triển khai.