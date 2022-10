Hy hữu: Huỷ án vì không có nội dung gây án nhưng bị tuyên phạt

(PLO)- Nội dung vụ án không thể hiện có bị cáo Võ Duy An tham gia nhưng bản án có quyết định tuyên phạt bị cáo này.

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) vừa xử phúc thẩm tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ Bùi Đan Nguyên và đồng phạm (nhỏ nhất sinh năm 2005 lớn nhất sinh năm 2002) vì chưa đúng người, đúng tội, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm tố tụng.

Trước đó, TAND quận Tân Bình xử tuyên phạt 12 bị cáo nhí mức án từ ba năm ba tháng đến năm năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hồ sơ thể hiện Nguyên, học sinh một trường trung học tại Hóc Môn, xảy ra mâu thuẫn lúc trường tổ chức cho đi chơi ở Đà Lạt. Nguyên cho rằng Phát Đạt đã nhìn đểu nên lên mạng tìm tài khoản FB và liên tục nhắn tin khiêu khích hẹn đánh nhau khi về TP.HCM.

Sau lần kéo nhau từ Hóc Môn đến quận Tân Bình để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, nhóm bạn Đạt có Nguyễn Hoàng Khôi hẹn Nguyên ngày 2-1-2021 sẽ gặp đánh nhau. Nguyên đồng ý hẹn 19g tại cửa hàng tiện lợi Circle K (đường Lê Trung Nghĩa, quận Tân Bình).

Nguyên kể cho các bạn và rủ đi đánh nhau. Nguyên bàn bạc kêu mọi người phục sẵn chờ đánh nhau và dặn có ai quen biết bạn bè thì kêu thêm đến. Bạn của Nguyên mang thùng carton đựng hung khí đến rồi cả nhóm chạy lòng vòng ở khu vực này chờ. Đến khoảng 18g khi biết nhóm của Khôi gần đến, Nguyên kêu cả nhóm đứng chờ ở con hẻm phục sẵn. Nhóm Khôi đi khoảng 5, 6 người trên 2 xe máy không đem theo hung khí…

Theo tòa, các bị cáo đã rủ rê, lôi kéo nhau cùng đi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực với các hung khí được chuẩn bị sẵn như: Đao dài, đao nhỏ, kiếm Nhật, cây sắt, cây gỗ v.v.. Trong khi phía người bị hại không hề có hung khí gì, số lượng người cũng chỉ bằng 1/3 số lượng người bên phía các bị cáo khi xảy ra xô xát.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội tới cùng, quyết liệt vào những vùng trọng yếu của cơ thể các bị hại, có khả năng dẫn đến chết người. Kết luận giám định pháp y về thương tích kết luận trong các thương tích của mỗi bị hại đều có vết thương có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Việc những bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Do vậy hành vi phạm tội của các bị cáo có dấu hiệu của tội giết người.

Với nhóm Nguyễn Hoàng Khôi có hành vi thách thức đánh nhau, hẹn thời gian, địa điểm và tìm gặp nhóm của bị cáo Nguyên. Ngày đầu nhóm gần 10 người đến Tân Bình tìm gặp nhóm Nguyên nhưng không gặp được nên quay về. Sau đó, nhóm này tiếp tục nhắn tin khiêu khích, hẹn thời gian, địa điểm gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến xảy ra vụ án.

UBND Phường 12 có đánh giá tình hình an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ án đã gây mất an ninh trật tự tại khu vực, làm người dân lo sợ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các hộ dân tại khu vực này, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, có căn cứ xác định các nhóm Khôi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng nhưng cấp sơ thẩm chưa điều tra, xử lý là bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, bản án sơ thẩm không thể hiện đầy đủ nội dung vụ án, không mô tả diễn biến sự việc, hành vi phạm tội để thể hiện vai trò của từng bị cáo và sự phân hóa tội phạm. Phần nội dung vụ án không thể hiện có bị cáo Võ Duy An tham gia nhưng phần nhận định và phần quyết định của bản án có bị cáo An và phạt người này ba năm ba tháng tù là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Do đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, huỷ toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. HĐXX không xem xét đến yêu cầu kháng cáo của tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác theo qui định pháp luật.

