Hyundai Kona 2024 triệu hồi gần 11 ngàn xe có thể bốc cháy

(PLO)- Hyundai vừa thông báo triệu hồi 10.984 chiếc Hyundai Kona 2024 có thể bốc cháy do cáp ắc quy 12 volt cọ xát vào giá đỡ mô-đun điều khiển động cơ.

Mẫu xe Hyundai Kona 2024 được sản xuất từ ​​​​đầu năm 2023. Nó là thế hệ thứ hai đã phải hứng chịu một đợt thu hồi khác vì lý do an toàn.

Hyundai Kona 2024 được sản xuất từ ​​​​đầu năm 2023. Ảnh: Hyundai.

Hồi tháng 9, hãng xe Hàn Quốc đã phải triệu hồi 2.354 xe Hyundai Kona 2024 do lỗi cụm dây đai an toàn phía sau. Đợt thu hồi này là do cáp ắc quy 12 volt của 10.984 xe có thể cọ xát vào giá đỡ mô-đun điều khiển động cơ.

Sự cọ xát này có thể dẫn đến đoản mạch của xe Hyundai Kona 2024, điều này sẽ làm tăng nguy cơ cháy khoang động cơ.

Hyundai Motor America đã được Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ thông báo về mối lo ngại này, đồng thời tổ chức phi lợi nhuận này đã báo cáo về vụ cháy khoang động cơ sau cuộc thử nghiệm va chạm ở tốc độ 40 dặm một giờ (64 km/h).

Theo tài liệu nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ, IIHS đã quan sát thấy khói và lửa bốc ra từ khoang động cơ của Hyundai Kona 2024 khoảng hai phút sau cuộc thử nghiệm va chạm chồng chéo trực diện.

IIHS cũng báo cáo rằng vỏ mô-đun điều khiển động cơ bị chập điện và nhiệt độ tăng cao, khiến ngọn lửa bùng phát.

Hyundai Kona 2024 động cơ đốt trong và chạy hoàn toàn bằng điện có số VIN gồm 17 ký tự bắt đầu bằng chữ K. Ảnh: Hyundai.

Mặc dù đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm nhưng khi ngắt kết nối pin 12 volt hoạt động nhiệt chấm dứt ngay sau đó. Sự việc này diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Đến cuối tháng, những người ở Hyundai Motor America đã bắt đầu điều tra chiếc xe thử nghiệm để tìm hiểu.

Trong quá trình kiểm tra xác định giá đỡ mô-đun điều khiển động cơ đã bị đẩy thẳng vào cáp ắc quy dương. Hệ thống dây điện bị hở đã gây ra chập điện, dẫn đến hỏa hoạn sau vụ va chạm được các quan chức an toàn tại Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc quan sát thấy.

Đầu tháng 12 năm 2023, Hyundai Motor America đã thực hiện cuộc kiểm tra tiếp theo đối với chiếc xe bị điều tra để xác thực lại.

Trước khi ban hành lệnh triệu hồi này, bộ phận sản xuất ô tô của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ đã thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm va chạm kiểu IIHS đối với một chiếc xe có vỏ bọc cáp bảo vệ.

Họ xác nhận không có hư hỏng nào đối với cáp dương, do đó có nghĩa là không bị chập điện. Dựa trên thử nghiệm này, Hyundai Motor America đã quyết định trang bị cho số xe nói trên vỏ bọc cho cáp dương.

Hyundai Kona 2024 bị triệu hồi được sản xuất với động cơ tăng áp 4 xi-lanh. Ảnh: Hyundai.

Biện pháp khắc phục này đã được triển khai sản xuất hàng loạt vào ngày 18 tháng 12, nghĩa là những xe sản xuất sau ngày 18 tháng 12 sẽ không bị hụt hơi trong trường hợp xảy ra va chạm chồng chéo trực diện.

Hyundai Kona 2024 bị triệu hồi được sản xuất với động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 18 tháng 12 tại nhà máy lắp ráp Ulsan của hãng xe Hàn Quốc.

Theo tiêu chuẩn, Hyundai Kona 2024 phiên bản Mỹ được trang bị động cơ I4 hút khí tự nhiên 2.0 lít. Cả Hyundai Kona 2024 động cơ đốt trong và chạy hoàn toàn bằng điện có số VIN gồm 17 ký tự bắt đầu bằng chữ K.

Cả đại lý và chủ sở hữu sẽ được thông báo về số triệu hồi 23V-901 chậm nhất là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Ngoài sự kiện bốc lửa từ tháng 11 năm 2023, nhà sản xuất ô tô không nhận được bất kỳ yêu cầu bảo hành hoặc báo cáo hiện trường nào bị trầy xước hoặc chập điện.

Hyundai Kona 2024 động cơ đốt trong hiện có sẵn với cấu hình ở mức giá là 24.100 USD (588 triệu đồng) cho những thông số kỹ thuật cơ bản nhất.

PHƯƠNG LÊ