Lỗi bu lông ghế, Toyota thu hồi hơn 160.000 xe Sienna 23/02/2025 19:04

Toyota Sienna, mẫu minivan được thiết kế lại vào đầu thập kỷ này cho thế hệ thứ tư (phiên bản 2021), sở hữu kiểu dáng mới mẻ và hệ truyền động hybrid hoàn toàn.

Thương hiệu Toyota vừa thông báo thu hồi toàn bộ xe Sienna sản xuất từ năm 2020 do lỗi bu lông ghế hàng ba tại Mỹ. Ảnh: Toyota.

Với hơn 75.000 chiếc được bán ra vào năm 2024, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda Odyssey là một sản phẩm ăn khách của Toyota. Tuy nhiên, tất cả các xe Sienna mới được bán ra kể từ khi đổi mới đều đang bị thu hồi vì một lỗi sản xuất nhỏ.

Theo báo cáo thu hồi an toàn của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), vấn đề nằm ở lỗi bu lông ở hàng ghế thứ ba của Sienna không được siết chặt đúng cách.

Tổng cộng có 167.802 xe có khả năng bị ảnh hưởng – trên thực tế là tất cả các xe Sienna thế hệ thứ tư được sản xuất từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến ngày 27 tháng 1 năm 2025. Toyota không công bố tỷ lệ phần trăm xe bị lỗi trong tổng số xe bị ảnh hưởng.

Lỗi bu lông khiến ghế lỏng lẻo là mối nguy hiểm về an toàn khi ngồi trên xe. NHTSA lưu ý rằng lỗi này xuất phát từ vấn đề sản xuất tại Toyota Boshoku Indiana, nhà cung cấp chịu trách nhiệm sản xuất các bộ phận ghế bị ảnh hưởng.

Cụ thể, các bu lông cố định lưng ghế hàng thứ ba vào tấm tựa lưng ghế có thể không được siết chặt theo đúng thông số kỹ thuật và không đạt tiêu chuẩn an toàn do chính phủ liên bang quy định.

Vấn đề về lỗi bu lông này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 năm 2023 trong một cuộc kiểm tra định kỳ, khi đó một bu lông tựa lưng ghế được phát hiện có mô-men xoắn thấp. Một cuộc điều tra nội bộ tại nhà cung cấp cho thấy rằng việc kiểm tra mô-men xoắn của bu lông có thể bị bỏ qua một cách không liên tục trong quá trình lắp ráp.

Mặc dù bu lông lỏng có vẻ không đáng kể và chắc chắn không phải là lý do tồi tệ nhất để thu hồi, báo cáo nhấn mạnh rằng lỗi bu lông lỏng là vấn đề an toàn; ghế có thể không đảm bảo an toàn trong một vụ va chạm do bu lông lỏng.

Để giải quyết vấn đề lỗi bu lông này, Toyota sẽ thông báo cho những chủ sở hữu xe Sienna bị ảnh hưởng qua thư bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, và dự kiến tất cả các thông báo sẽ hoàn tất trước ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Khách hàng sẽ được hướng dẫn mang xe đến đại lý Toyota được ủy quyền, tại đó các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và siết chặt bu lông ghế theo đúng thông số kỹ thuật, hoàn toàn miễn phí.

Toyota đã cập nhật Sienna cho phiên bản 2025 với các tính năng an toàn và tiện nghi được cải thiện, khiến nó trở thành một chiếc xe gia đình tốt hơn bao giờ hết. Đi kèm với những nâng cấp này là sự điều chỉnh về giá.

Dòng xe Sienna hiện có giá khởi điểm từ 39.185 USD (khoảng 980 triệu đồng) cho phiên bản LE và lên đến 56.145 USD (khoảng hơn 1,4 tỉ đồng) cho phiên bản Platinum. Lưu ý, giá này chưa bao gồm phí vận chuyển.