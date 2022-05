Idris Elba đối mặt với cuộc chiến sinh tồn giữa rừng xanh trong 'Quái thú'

Bộ phim theo chân gia đình người cha đơn thân là tiến sĩ Nate Daniels do Idris Elba thủ vai, cùng hai cô con gái trong chuyến dã ngoại tới khu bảo tồn thiên nhiên do người bạn cũ quản lý.

Tiến sĩ Nate Daniels cũng là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu về động vật hoang dã.

Thế nhưng, những gì bắt đầu một cuộc hành trình gắn kết tình cảm gia đình và giải tỏa căng thẳng lại trở thành một cuộc chiến sinh tồn đáng sợ khi một loài thú khát máu coi tất cả là kẻ thù, bắt đầu rình rập họ.

Trailer mở ra với những hình ảnh đầu tiên về khu sinh thái nguyên sơ, hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên và những động vật hoang dã, cũng là nơi mà người mẹ của gia đình đã từng tới săn bắn.

Nhưng khoảng thời gian yên bình thăm thú đây đó đã nhanh chóng kết thúc, khi một người dân địa phương bất ngờ xuất hiện giữa đường kêu cứu với những vết thương nặng trên người.

Không dừng lại ở đó, anh còn ra hiệu rằng thứ tấn công anh là ác quỷ, báo hiệu cho những ngày giờ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mà họ sắp phải trải qua.

Nhận thấy điều không bình thường xuất phát từ khu sinh thái, Nate cùng các những thợ săn kinh nghiệm quyết định lần theo dấu vết, tìm hiểu về thứ mà họ đang phải đối mặt, và phát hiện ra ác thú thật ra là con sư tử hung dữ, man rợ chưa từng thấy.

Càng về cuối trailer, những tình tiết căng thẳng bắt đầu xuất hiện dồn dập hơn. Khi tất cả họ đều đã đứng trong lãnh địa của nó, và theo luật của rừng xanh, nó sẽ tấn công bất cứ ai nó nhìn thấy, vào bất cứ lúc nào.

Và từ đây là cuộc chiến của không chỉ Nate mà cả hai cô con gái với loài sư tử hung dữ ở thảo nguyên Nam Phi này, nhằm cố gắng bảo toàn sinh mạng và cùng mọi người rời khỏi khu rừng này.

Thể loại hành động sinh tồn như Quái thú được cho là rất phù hợp với tài tử Idris Elba, bởi màn trình diễn xuất sắc của anh trong The Mountain Between Us năm 2017 và các bom tấn như: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad.

Sự nghiệp của anh bắt đầu với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình kinh dị, tội phạm và chiến tranh trước khi bùng nổ với các bộ phim lớn của Hollywood.

Với khả năng diễn xuất ấn tượng của mình, anh cũng đã xuất hiện trong cả MCU và DCEU. Tuy nhiên, câu chuyện rùng rợn đầy cảm xúc của Quái thú sẽ tiếp tục là thử thách khó quên với Elba.

Thủ vai con gái lớn 18 tuổi của Daniels là Iyana Halley và Leah Sava Jeffries vào vai Norah, cô con gái út 13 tuổi.

Quái thú được chỉ đạo bởi nhà làm phim giàu kinh nghiệm Baltasar Kormákur, đạo diễn của 2 Guns và Contraband và được sản xuất bởi Will Packer, nhà sản xuất của Girls Trip, loạt phim Ride Along,...

Bộ phim được viết bởi Ryan Engle (Rampage, Non-Stop) từ câu chuyện gốc của Jaime Primak Sullivan.

Quái thú (tựa gốc: Beast) dự kiến khởi chiếu vào 26-8.