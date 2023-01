Juventus bị trừ 15 điểm vì bê bối gian lận

(PLO)- Gã khổng lồ bóng đá Ý Juventus đã bị trừ 15 điểm ở Serie A vì bê bối gian lận tài chính chấn động.

CLB giàu truyền thống nhất nước Ý Juventus đã bị trừ 15 điểm tại Serie A vì liên quan đến bê bối tài chính có tên gọi là "p lusvalenza”. Với án phạt này, Juventus gần như chấm dứt hi vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới, đặc biệt là ở Champions League.

Một cuộc điều tra đã được mở vào năm 2021 liên quan đến tài chính của Juventus và các đội bóng Ý khác. Theo đó, các khoản lỗ được Juventus đưa ra trong báo cáo là sai sự thật và nó diễn ra từ năm 2018 đến 2020.

Juventus phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng Tòa phúc thẩm Liên bang đã chấp nhận yêu cầu của LĐBĐ Ý (FIGC) để mở lại phiên tòa thể thao chống lại Juventus với cáo buộc, họ tạo ra báo cáo tài chính giả mạo.

Đáng chú ý, hình phạt nghiêm khắc còn nhắm đến các cá nhân liên quan, bao gồm cả giám đốc thể thao Tottenham Fabio Paratici. Paratici bị “treo giò” 2,5 năm trong các hoạt động bóng đá.

Tương tự, chủ tịch CLB Juventis Andre Agnelli bị cấm hoạt động bóng đá 2 năm, các giám đốc của Juve gồm Pavel Nedved và Federico Cherubini cũng bị "treo giò" từ 8 đến 16 tháng. Tại thời điểm này, các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng cho bóng đá Ý, mặc dù FIGC đã đề nghị lệnh trừng phạt này áp dụng cho các giải đấu của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ thế giới (FIFA).

Nếu đề nghị thành công, Spurs sẽ phải đưa ra quyết định về tương lai của giám đốc Paratici, người đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển nhượng của câu lạc bộ kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2021.

Công tố viên Giuseppe Chine ban đầu chỉ đề nghị phạt Bà đầm già 9 điểm, nhưng hình phạt sau đó nghiêm khắc hơn rất nhiều. Hiện tại, tất cả các quan chức liên quan bị cấm hoạt động ở bóng đá Ý, chưa bị cấm ở bất kỳ quốc gia hay giải đấu nào khác ngoài lãnh thổ Ý.

Hình phạt được áp dụng cho mùa giải này khiến Juventus rớt xuống vị trí thứ 10 Serie A. Juventus hiện đang đứng thứ ba với 37 điểm, kém ngôi đầu bảng của Napoli 10 điểm.

Việc bị trừ 15 điểm khiến Juventus chỉ còn 22 điểm, tụt xuống sau cả Fiorentina và Torino và khiến “bà đầm già” đứng ngoài cuộc đua giành một suất tham dự Champions League mùa tới.

Đội bóng của Massimiliano Allegri kém 12 điểm so với vị trí thứ tư của Lazio, đây là vị trí cuối cùng có vé tham dự Champions League. Juventus cũng kém 12 điểm so với đội thứ năm là Atalanta (dự Europa League) và AS Roma ở vị trí thứ sáu (Europa Conference League).

Việc bị trừ điểm khiến Juventus càng tập trung vào Coppa Italia. Họ gặp Lazio trên sân nhà trong trận tứ kết vào ngày 2-2 và đội vô địch giải đấu đó sẽ đủ điều kiện tham dự Europa League mùa giải tới. Nó có thể là con đường tốt nhất để Juventus đến với đấu trường châu Âu.

Juventus đã xác nhận ý định kháng cáo án phạt này. Tuyên bố của Juventus cho biết: “Juventus đang chờ công bố lý do của quyết định và thông báo về việc đã đưa đơn kháng cáo…”.

Juve không phải là bên duy nhất bị điều tra, tuy nhiên tất cả các câu lạc bộ khác được tuyên trắng án. Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara và Pescara đều bị điều tra nhưng không bị trừng phạt.

Trước đó, văn phòng công tố Turin đã mở cuộc điều tra nhắm vào những khuất tất trong tài chính của Juventus vào năm 2021. Một số vụ chuyển nhượng của Juventus đã được xem xét kỹ lưỡng với mức phí tăng cao là tâm điểm của mọi cuộc điều tra.

Lí do cụ thể sai phạm và án phạt nhắm vào Juventus sẽ được FIGC công bố trong những ngày tới, trong khi Juventus có 30 ngày để gửi thêm đơn kháng cáo.

