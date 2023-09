KCM thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất

(PLO)- Theo kế hoạch An toàn – Vệ sinh lao động ( ATVSLĐ ) năm 2023, Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã tổ chức thực tập phương án Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất năm 2023.

Đến tham dự và chỉ đạo buổi thực tập có đại diện Sở Công thương, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; UBND và Công an huyện U Minh; Công an xã Khánh An, Đồn Công an Khu công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau và Cảng vụ Đường thủy nội địa Thới Bình; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.

Buổi thực tập được triển khai với tình huống giả định “Rò rỉ lớn LPG/Condensate và dầu nhiên liệu trong quá trình xuất hàng tại cảng xuất sản phẩm lỏng của Nhà máy xử lý Khí Cà Mau” nhằm nâng cao khả năng phối hợp, kiểm tra tính chủ động, sẵn sàng xử lý với các tình huống khẩn cấp của KCM với Phòng cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị trong Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Bối cảnh khi xảy ra sự cố tại cảng xuất sản phẩm khí của KCM (Jetty), lực lượng vận hành đang thực hiện xuất sản phẩm lỏng cho tàu từ bồn chứa khí và nhập sản phẩm từ Nhà máy xử lý Khí Cà Mau vào bồn. Vận hành viên kiểm tra khu vực xuất hàng, phát hiện có váng dầu trên sông bị rò rỉ từ van tại bồn chứa dầu của tàu, ước khoảng hơn 100 lít dầu đã chảy xuống sông. Thuyền trưởng khi phát hiện sự cố đã yêu cầu đóng khẩn cấp đường nhập mà không thông báo cho ca vận hành.Do việc đóng van khẩn cấp trên tàu khi chưa dừng bơm, dẫn đến dội áp làm bục đường ống mềm đấu nối xuất hàng cho tàu và hỏng van nhập hàng của tàu, gây ra rò rỉ lớn sản phẩm lỏng/LPG ra môi trường.

Nhận được thông tin, lực lượng tại chỗ của KCM lập tức yêu cầu dừng bơm và đóng đường xuất sản phẩm lỏng, đồng thời, báo cáo lãnh đạo KCM để triển khai ứng cứu khẩn cấp xử lý sự cố. Các bộ phận liên quan của KCM lập tức tổ chức ứng cứu, phun nước nhằm làm loãng nồng độ khí tránh gây cháy nổ, triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ, hạn chế thiệt hại ngay từ bước đầu. Đồng thời, ban chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của KCM liên hệ khẩn với các lực lượng để phối hợp, thực hiện cô lập, xử lý công nghệ và ứng cứu ban đầu để không cho sự cố bùng phát lớn hơn; tổ chức cứu hộ cứu nạn; thực hiện thu gom dầu tràn, hóa chất để xử lý theo quy định. Kết quả, quá trình phối hợp được hoàn thành. Trong thời gian quy định, các đơn vị đã tiến hành đúng các bước trong chuỗi các công việc xử lý sự cố; thực hiện các biện pháp quản lý an ninh an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Để ứng phó với tình huống này, các đơn vị đã huy động tổng cộng 61 cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng với 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 cano chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng nhân viên y tế và 2 cano cùng với các thiết bị ứng cứu, khắc phục, thu gom dầu tràn.

Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và phương tiện, được lãnh đạo các Sở Ban Ngành và các đơn vị phối hợp đánh giá cao về tính chủ động đưa ra các kịch bản ứng phó, tính hiệu quả, khả năng phối hợp và sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để KCM và các đơn vị phối hợp rà soát lại toàn bộ hệ thống, lực lượng phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố khẩn cấp và các bước triển khai phối hợp để đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng và thời gian xử lý sự cố.

PHƯƠNG THẢO