Nghi phạm cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An vừa bị bắt giữ sau gần hai ngày bỏ trốn.

Tối 3-2, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm vụ dùng dao đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tài sản tại phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.

Tên cướp xông vào phòng giao dịch ngân hàng rồi xông lên đe dọa nhân viên để cướp tài sản.

Danh tính nghi phạm chưa được công bố, nhưng thông tin ban đầu người đàn ông này 38 tuổi, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, bị bắt tại một khu nhà xưởng gần huyện Nghi Lộc.

Việc bắt giữ được tiến hành không lâu sau khi Công an thị xã Cửa Lò, Công an tỉnh Nghệ An, cùng trong sáng nay, đưa thông tin nhận dạng nghi phạm để người dân tố giác.

Video ghi lại hành vi tên cướp.

Như đã đưa tin, vụ cướp xảy ra lúc 16 giờ 12 phút chiều 1-2, tại Phòng Giao dịch Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Camera an ninh cho thấy khi các nhân viên ngân hàng đang làm việc phục vụ khách hàng thì một người đàn ông bịt kín mặt, đầu đội mũ, hai tay bỏ trong túi quần đi vào. Người này đưa dao ra đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền rồi bỏ đi.

Hình ảnh tên cướp ngân hàng bỏ chạy bằng xe máy được camera an ninh ghi lại.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy, thời điểm đó tên cướp mặc áo khoác màu trắng sữa, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu tím than, có chữ Adidas, mặt bịt khẩu trang màu trắng, hai tay đeo găng tay màu đen, đi giày vải rằn ri màu vàng, đen. Kẻ này dùng phương tiện xe mô tô giống kiểu xe nhãn hiệu Yamaha, chưa rõ biển số.

Nghi can bị bắt giữ ở một khu nhà kho.

Vụ cướp ngân hàng mới nhất này xảy ra khi mới ba tuần trước, ngày 10-1, TAND tỉnh Nghệ An xử một vụ cướp ngân hàng khác, cũng xảy ra tại thị xã Cửa Lò.

Bị cáo là Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, ngày 14-11-2023, vì quá quẫn bách đã liều lĩnh xông vào điểm giao dịch ngân hàng cướp tiền.

Nhân viên và bảo vệ đã tri hô nên vụ cướp không thành. Thủ phạm bị bắt sau đó rồi nhanh chóng bị truy tố, đưa ra tòa xét xử, tuyên án sơ thẩm 4 năm tù về tội cướp tài sản.

