Sáng 2-2, Công an thị xã Cửa Lò (Công an tỉnh Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ người đàn ông vào phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò để cướp tài sản.

Tên cướp lao lên bàn làm việc của nhân viên ngân hàng. Ảnh cắt từ video.

Video này cho thấy khi các nhân viên ngân hàng đang làm việc phục vụ khách hàng ở một phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (đóng ở địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò) thì người đàn ông bịt kín mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, hai tay bỏ trong túi quần đi vào phòng.

Người này đưa dao ra đe dọa và yêu cầu nhân viên ngân hàng rồi đưa tiền rồi mới bỏ đi.

Video ghi lại vụ cướp ở phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng đóng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Trước đó, chiều 14-11-2023, cũng tại một chi nhánh ngân hàng khác đóng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cũng xảy ra vụ Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã liều lĩnh xông vào cướp tiền. Các nam nhân viên và bảo vệ đã tri hô và đuổi nên Anh chưa kịp lấy tiền và đã chạy thoát ra ngoài rồi bị bắt khi đang ở Hà Tĩnh. Ngày 10-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Anh 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Đắc Lam