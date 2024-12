Kế hoạch sở hữu MU của Sheikh Jassim 29/12/2024 07:29

Tỉ phú bí ẩn người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani cùng tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đã tham gia cuộc đua mua lại Manchester United từ nhà Glazer, nhưng cuối cùng lời đề nghị của ông đã bị bỏ qua và Sir Jim Ratcliffe là người chiến thắng. Vậy nhưng, dường như Sheikh Jassim vẫn chưa từ bỏ giấc mơ làm ông chủ Manchester United.

Theo đó, Sheikh Jassim là người đứng đầu “Dự án Ruby”, dự án này sẽ chứng kiến ​​một tập đoàn của Qatar chi tiền xóa nợ cho MU và xây dựng một sân vận động mới. Cuối cùng, Sir Jim Ratcliffe đã thành công với chiến lược mua cổ phần thiểu số của MU khi chi khoảng 1,3 tỉ bảng Anh để mua 27,7% cổ phần MU và gần đây chi thêm gần 80 triệu bảng để nâng số cổ phần của mình lên 28,49%.

Ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe hiện nắm toàn bộ mảng bóng đá của MU, nhưng một loạt các quyết định của họ đã không được ủng hộ khi MU không đạt được nhiều tiến triển kể từ khi họ đến.

Bây giờ, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin rằng tập đoàn của Qatar do Sheikh Jassim đứng đầu đã soạn thảo một chiến lược để công bố kế hoạch của họ trong những ngày đầu tiên sau khi tiếp quản Manchester United.

Kế hoạch sở hữu MU của Sheikh Jassim vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. ẢNH: MIRROR

Vào ngày thứ hai của nhiệm kỳ làm chủ sở hữu Manchester United, phía Qatar sẽ tiết lộ việc xóa nợ cho Manchester United. Hiện khoản nợ phải thanh toán trong dài hạn của MU là 520 triệu bảng Anh (650 triệu USD), trong khi tổng nợ là 714 triệu bảng Anh, theo số liệu mới nhất cho quý đầu tiên của mùa giải 2024 - 2025 được MU công bố vào tháng trước.

Phía Qatar cũng có kế hoạch xóa tên Manchester United khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York, nơi cổ phiếu của CLB đã được giao dịch kể từ mùa hè năm 2012, hiện ở mức giá khoảng 14 bảng Anh (17 USD).

Sau đó, Qatar sẽ tiết lộ kế hoạch được tài trợ đầy đủ để xây dựng một sân vận động mới cho MU có sức chứa từ 90.000 đến 100.000 chỗ ngồi do chính họ tài trợ. Sân Old Trafford hiện xuống cấp trầm trọng và CLB cần phải đưa ra quyết định về việc nâng cấp sân hiện tại hay xây dựng sân mới.

Mặc dù Sheikh Jassim đã thất bại trong nỗ lực mua lại MU, ông vẫn hy vọng sẽ có một cuộc tiếp quản toàn diện trong tương lai. Một cố vấn người Qatar cho biết: "Ông ấy (Sheikh Jassim) vẫn là một người hâm mộ Manchester United. Ông ấy sẽ không vội vã thử mua 1 CLB Premier League khác. Nếu cơ hội mua toàn bộ Manchester United lại xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thì ông ấy sẽ có sự quan tâm lớn. Các kế hoạch vẫn còn đó”.

Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe đã thành lập “Lực lượng tái thiết Old Trafford” do Sir Sebastian Coe làm chủ tịch. MU xác nhận vào đầu tháng này rằng họ dự kiến ​​đã lên kế hoạch tái thiết sân Old Trafford hoặc xây dựng một sân vận động mới vào mùa hè.

Sir Jim Ratcliffe vẫn đang loay hoay trong dự án đưa MU vĩ đại trở lại giữa lúc kế hoạch sở hữu MU của Sheikh Jassim được khơi dậy. ẢNH: GETTY

Bên cạnh đó, Sir Jim Ratcliffe đã nhanh chóng tạo nên dàn lãnh đạo hoàn toàn mới ở MU với Omar Berrada là giám đốc điều hành, Jason Wilcox là giám đốc kỹ thuật và Dan Ashworth là giám đốc thể thao. Tuy nhiên, Ashworth đã bất ngờ rời MU chỉ sau 5 tháng làm việc.

Tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe cũng đã sa thải một loạt nhân viên MU trong nỗ lực thay đổi cách làm việc tại CLB. Ông đã tăng giá vé theo mùa và cũng chấm dứt hợp đồng đại sứ toàn cầu MU của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.