Kế hoạch tham vọng và chấn động của Sir Jim Ratcliffe tại MU

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh). Đồng chủ sở hữu mới của Manchester United là Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị vận động Chính phủ Anh giúp biến sân vận động của Manchester United trở thành "Wembley của phương Bắc".

Sân nhà của “Quỷ đỏ” Old Trafford ngày càng rơi vào tình trạng tồi tệ do không được đầu tư bảo trì, điều này bao gồm mái nhà bị dột và các vật dụng bị rỉ sét. Giờ đây, Sir Jim Ratcliffe đang ấp ủ một kế hoạch cực kỳ tham vọng với sân vận động Old Trafford. Sân Old Trafford được xây dựng vào năm 1910 và bây giờ nó đã quá cũ kỹ, lạc hậu so với các đối thủ khác vì không được đầu tư nâng cấp tương xứng.

Sir Jim Ratcliffe có kế hoạch đầy tham vọng cho sân vận động của MU. ẢNH: SUN SPORTS

Sir Jim Ratcliffe vừa mua lại 25% cổ phần MU với giá khoảng 1,3 tỉ bảng Anh, đi kèm với khoản đầu tư 237 triệu bảng Anh vào CLB. Sun Sports thông tin, Sir Jim Ratcliffe có những kế hoạch táo bạo cho “Nhà hát của những giấc mơ”.

Kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe là vận động hành lang để chính phủ Anh tài trợ cho một sân vận động có thể sánh ngang với sân vận động quốc gia Anh Wembley có sức chứa 90.000 chỗ ngồi. Sir Jim Ratcliffe luôn phản đối việc MU phải chuyển địa điểm thi đấu sân nhà.

Tuy nhiên, tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe tin rằng, những người hâm mộ sẽ hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch xây dựng một sân vận động mới hàng đầu thế giới trên khu đất xung quanh sân Old Trafford. Một kế hoạch khác đang được xem xét là tái phát triển khán đài phía Nam của sân Old Trafford có sức chứa 74.000 người.

Sir Jim Ratcliffe muốn biến sân nhà của MU thành "Wembley của phương bắc". ẢNH: SUN SPORTS

Các ước tính hiện tại cho thấy việc mở rộng và nâng cấp sân Old Trafford có thể tiêu tốn ít nhất 800 triệu bảng Anh, trong khi việc xây dựng một sân hoàn toàn mới tại khu đất ngay cạnh sân Old Trafford sẽ tiêu tốn tới 2 tỉ bảng Anh.

Các kế hoạch phát triển sân vận động tại MU đã được tiết lộ và kế hoạch này phải mất 8 năm để hoàn thành. Sir Jim Ratcliffe được cho là đã mở cuộc đối thoại với Thị trưởng Greater Manchester, Andy Burnham và các quan chức khác về tương lai của sân.

Sân Old Trafford hiện tại đã quá cũ kỹ và lạc hậu. ẢNH: REUTERS

Điều này xảy ra khi Manchester United đang đồng thời xem xét vấn đề tài chính của mình để đáp ứng với kế hoạch chấn động này. Mới đây, cựu Giám đốc điều hành Manchester United là David Gill tiết lộ “mái nhà” Old Trafford đã bị dột hơn chục năm nay.

