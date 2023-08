Kẻ trộm chạy xe ăn trộm 200 km thì bị CSGT đón lỏng bắt giữ

(PLO)- Sau khi trộm xe, nghi can di chuyển gần 200 km thì bị CSGT đón lỏng bắt giữ.

Chiều 1-8, Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao nghi can, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, trực ban Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo một người dân ở xã Lộc Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận báo mất chiếc xe máy biển số 85H1-10064 và kẻ trộm đang chạy xe theo hướng QL1A vào TPHCM.

Lập tức Trạm CSGT Hàm Tân đã điện báo cho Tổ CSGT đang tuần tra trên QL1A đón lõng.

Đến khoảng 15 giờ 45, phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô có nhiều đặc điểm giống như mô tả, lực lượng CSGT đã triển khai vây bắt và khống chế được thanh niên này tại km1723, QL1A (Hàm Minh, Hàm Thuận Nam).

Tang vật thu được gồm xe mô tô 85H1-10064, bốn đoản dùng để bẻ khoá, bình xịt hơi cay; cờ lê, điện thoại di động, chìa khóa và một thiết bị phá sóng.

Bước đầu người này khai tên Phạm Văn Anh Rin (35 tuổi, ngụ Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa). Rin thừa nhận trộm xe ở huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận và đã chạy hàng trăm km định đưa vào TPHCM tiêu thụ thì bị bắt.

PHƯƠNG NAM