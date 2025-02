Khắc nghiệt vòng 15 V-League và màn trình diễn của Quả bóng vàng 01/03/2025 06:50

SL Nghệ An và Bình Định, hai đội trong nhóm cầm đèn đỏ chỉ xếp trên đội cuối bảng SHB Đà Nẵng có chút ưu thế khi chơi trên sân nhà ở vòng 15 V-League, nhưng đối thủ của họ không dễ chịu.

Bình Định tái đấu B. Bình Dương của tân Quả bóng vàng Tiến Linh trên sân Quy Nhơn với mong muốn đòi nợ, trong lúc đội bóng xứ Nghệ chạm trán ứng viên vô địch Công an Hà Nội. Trong khi đó, HA Gia Lai làm khách nhọc nhằn ở sân Thống Nhất, tương tự SHB Đà Nẵng khó bảo toàn mành lưới trên sân Hàng Đẫy.

Chờ xem màn trình diễn của Tiến Linh

Vòng 15 V-League vào chiều 1-3 sẽ đánh dấu tham vọng đua vô địch của B. Bình Dương (hạng 5, 21 điểm) khi làm khách trước Bình Định (hạng 9, 13 điểm) đang tìm đường trụ hạng, trận đấu hứa hẹn rất khắc nghiệt. Sự phân định thắng thua giữa hai đội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của ngôi vua và suất trụ hạng V-League. Ở lượt đi, B. Bình Dương lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Bình Định 2-1 khiến cho màn tái đấu vô cùng căng thẳng.

Tiến Linh cùng đồng đội có cuộc chinh phục ở sân Quy Nhơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cuộc chạm trán giữa hai đội trên sân Quy Nhơn ở vòng 15 V-League cũng là màn ra mắt của Quả bóng vàng Tiến Linh với khao khát vượt qua chính mình để xua đi những tranh cãi không đáng có khi vừa thắng Hoàng Đức cho danh hiệu cá nhân.

Không kể mùa bóng trước, tập thể B. Bình Dương nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng V-League nhưng tiền đạo Tiến Linh vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua Quả bóng vàng, mùa này anh cho thấy hiệu suất ghi bàn cao hơn. Trong lúc ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã ghi 7 bàn thắng lại bị chấn thương phải nghỉ dài, Tiến Linh tìm cách tăng tốc để vượt qua với 10 bàn thắng, dẫn đầu danh sách dội bom mùa này.

Với tư cách đương kim Quả bóng vàng, Tiến Linh đang rất khao khát nâng cao thành tích ghi bàn không chỉ nhằm khẳng định mình xứng đáng mà còn thách thức các chân sút ngoại cho danh hiệu Vua phá lưới chung cuộc, điều rất xa xỉ của những nội binh trong hơn 20 năm qua. Dĩ nhiên, Tiến Linh có nhiều động lực để gia tăng số bàn thắng trên sân Quy Nhơn, trước đối thủ Bình Định có dấu hiệu rệu rã trên sân cỏ, bởi những tác động từ hậu trường do kinh phí eo hẹp.

B. Bình Dương chiếm lợi thế so với Bình Định nhờ lực lượng mạnh mẽ hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhà đương kim á quân Bình Định thường biết cách lấy lòng người hâm mộ trên sân nhà, nhưng ở thời điểm này, họ rất dễ bị đánh bại. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đang có chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, gồm 4 trận thua và nguy cơ rớt hạng hoặc rơi vào suất play off ngày càng rõ mồn một. Đây là thời cơ lớn cho Quả bóng vàng Tiến Linh và đồng đội thu hẹp khoảng cách so với tốp tranh chấp huy chương.

Cửa dưới gặp khó

Tân binh SHB Đà Nẵng (9 điểm) đang xếp cuối bảng phải đối diện với thử thách nhọc nhằn khi làm khách ứng viên nặng ký Hà Nội (23 điểm) ở vòng 15 V-League đêm 2-3 trên sân Hàng Đẫy. Trước đây, cả hai thường nhìn nhau mà chơi vì rơi vào thế phụ thuộc một ông chủ, nhưng bây giờ có thể sẽ khác. Nhà cựu vô địch kỷ lục 6 lần Hà Nội rất muốn trở lại thời hoàng kim khi mời thầy Nhật Makoto Teguramori về cầm quân để không bị tác động bởi ngoại cảnh.

Ngay ở trận ra mắt từ đầu lượt về, thầy trò Makoto đã thắng lớn chủ nhà HA Gia Lai 3-0 và chỉ còn kém tốp tranh chấp huy chương có 1 điểm. Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ và cho thấy quyết tâm lớn trong cuộc đua vô địch, có thể bất chấp đối thủ là những gương mặt thân quen một thời. Với ưu thế sân nhà cùng một tâm lý hưng phấn dưới thời thầy Nhật và phong độ của các trụ cột ổn định, không có cửa cho chiếu dưới SHB Đà Nẵng làm chuyện động trời ở Hàng Đẫy.

Hùng Dũng và đồng đội Hà Nội sau trận đại thắng trên phố núi là tiếp tục khuất phục đội cuối bảng SHB Đà Nẵng ở vòng 15 V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tương tự, một đội cửa dưới khác là SL Nghệ An (12 điểm) tiếp khách Công an Hà Nội (20 điểm) sẽ khó lòng có chiến thắng ở vòng 15 V-League. Dù vắng thủ môn Nguyễn Filip và hậu vệ Hugo Gomes do thẻ phạt, đội khách vẫn nằm thế kèo trên chủ sân Vinh.

Cái chính là vị trí thứ 6 không cho phép thành phần hùng hậu với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng như Công an Hà Nội có quyền lơi lỏng. Hơn nữa, các học trò của HLV Mano Polking đang có một trạng thái tâm lý tốt sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh Viettel 2-1 nên gần như không có chút cơ hội nào cho SL Nghệ An chia điểm.

Trận đấu muộn vòng 15 V-League cuối cùng diễn ra trên sân Thống Nhất, đội khách HA Gia Lai (17 điểm) sau cú ngã ngựa trên sân nhà chắc hẳn khó gượng dậy trước một CLB TP.HCM (16 điểm) đang mong mỏi cải thiện mình trên bảng xếp hạng. Thầy trò Phùng Thanh Phương không mạnh hơn những đối thủ khác, nhưng đối đầu với đội bóng phố núi, TP.HCM thừa sức lấy đủ 3 điểm.