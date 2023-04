Khách đi chơi lễ 30-4 qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng kỉ lục

(PLO)- Trong đó, ngày cao điểm nhất dịp lễ 30-4, sân bay Tân Sơn Nhất đạt 810 chuyến bay/ngày.

Tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách chơi lễ thông qua cảng tăng đột biến. Cụ thể từ ngày 28- 4 đến 3-5-2023, cảng phục vụ hơn 4.466 lượt chuyến bay đi/đến với hơn 755.900 khách. Trong đó, ngày cao điểm nhất dịp lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đạt 810 chuyến bay/ngày.

Đại diện cảng đánh giá so cùng kì năm năm 2022, tổng số chuyến bay tăng 18,03%, tổng số khách tăng 32,79%.

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, trong khi năng lực khai thác tại cảng đã vượt nhiều lần công suất thiết kế, sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng phương án điều hành phục vụ khách giai đoạn cao điểm. Cụ thể, Trung tâm An ninh chủ động tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ trong thời gian trước và sau lễ.

Song song đó, cảng phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ dịp cao điểm.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Đồn Công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, lực lượng đóng quân canh phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng. Qua đó, kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại cảng.

Đồng thời, cảng hàng không cũng tổ chức bố trí quân số tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát, xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.

Đại diện cảng thông tin thêm, trong năm ngày nghỉ lễ, cảng bố trí 20 đoàn viên thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực đón phương tiện, khu vực an ninh soi chiếu trong khung giờ cao điểm, từ 5-9 giờ.

Cục trưởng hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa kí quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5-2023. Quyết định này áp dụng tại các cảng hàng không, sân bay: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ. Qua đó, bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng hàng không.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu đối với các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác thì thực hiện tăng cường bảo đảm an ninh hàng không như cấp độ 1, nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung 20%.

PHONG ĐIỀN