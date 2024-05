Khách nội địa đến Quảng Nam giảm mạnh do giá vé máy bay cao và nắng nóng 01/05/2024 13:08

(PLO)- Dịp nghỉ lễ 30-4 – 1-5, lượng khách nội địa đến Quảng Nam giảm mạnh do các nguyên nhân như thời tiết nóng bức, giá vé máy bay tăng cao.

Ngày 1-5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam ký báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, dịp nghỉ lễ năm nay tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự tăng trưởng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế tăng nhưng khách nội địa giảm mạnh do giá vé máy bay tăng cao. Ảnh: TN

Tuy nhiên do diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, cùng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

Vì tiết trời nóng bức nên ban ngày người dân và du khách hạn chế đi ra đường, do đó thời điểm đông khách nhất là vào chiều tối. Phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển được khách lựa chọn nhiều nhất.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp này ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt (tăng 10%), khách nội địa ước đạt 101.000 (giảm 19%).

Khách tham quan du lịch ước đạt 152.000 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 87.000 lượt (tăng 3%), khách nội địa ước đạt 65.000 lượt (giảm 28%).

Du khách tập trung chủ yếu ở phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển. Ảnh: TN

Khách lưu trú du lịch ước đạt 81.000 lượt (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó khách quốc tế ước đạt 45.000 lượt (tăng 30%), khách nội địa ước đạt 36.000 lượt (tăng 2%).

Dịp nghỉ lễ 30-4 – 1-5, công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75-90%, trong đó nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80-100%, lượng khách đông nhất từ ngày 28 đến 30-4.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ ước đạt 600 tỉ đồng.