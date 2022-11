Khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ đông tăng

(PLO)- Đây là những tháng cao điểm theo chu kỳ khách quốc tế đến Việt Nam để nghỉ đông.

Ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure (du lịch mạo hiểm, khám phá) cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch khá đông. Trong đó, khách tham gia các tour khám phá, mạo hiểm tại hang động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), chủ yếu khách đến từ Mỹ, châu Âu và Ấn Độ.

Vị CEO đánh giá đây là những tháng cao điểm theo chu kỳ khách quốc tế đến Việt Nam để nghỉ đông. Theo đó, khách từ Tây Ban Nha thường đi du lịch từ tháng 9, còn khách Âu, Mỹ và Ấn Độ thường khởi hành từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Dù đánh giá khách quốc tế đến Việt Nam có tăng, tuy vậy các đơn vị lữ hành đưa khách vào Việt Nam, nhận xét hiện mới đạt khoảng 65% so hồi năm 2019. Các đơn vị du lịch quốc tế kì vọng cuối năm nay sẽ có 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Tại đảo ngọc Phú Quốc thời gian gần đây lượng khách quốc tế cũng tăng đáng kể, trong đó khách chủ yếu đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Malaysia.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc sân bay Phú Quốc cho biết lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã có nhiều chuyển biến, trong có nhiều chuyến bay thẳng lần đầu từ các thị trường lâu nay chưa có đường bay đến Phú Quốc như Uzbekistan và Ba Lan.

Số liệu từ sân bay Tân Sơn Nhất, cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng khá so hồi giữa năm 2022. Cụ thể, thời gian gần đây sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 33.000 hành khách/ngày, đạt 70% so với khoảng 45.000 hành khách/ngày so cùng thời điểm năm 2019, khi chưa bùng phát đại dịch.

PHONG ĐIỀN