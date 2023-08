Khai mạc giải chạy 'Nông thôn Việt Marathon-Nghệ An 2023": Trao 200 triệu xây nhà cho người nghèo

(PLO)- Giải chạy nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tối 19-8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tạp chí Nông Thôn Việt tổ chức Lễ khai mạc giải chạy “Nông thôn Việt Marathon- Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm”.

Đây là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với 4 cự ly tranh tài là 5km, 10km, 22km và 42km.

Phát biểu khai mạc giải, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Trưởng ban Tổ chức Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" nhấn mạnh: Giải chạy "Nông thôn Việt- Nghệ An Marathon 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa, nhằm quảng bá, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng và những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của nhân dân các dân tộc trên địa bàn Nghệ An tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đây không chỉ là một giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao, là sân chơi thể thao quy mô, chuyên nghiệp mà còn có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho tất cả vận động viên tham gia,nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.

Giải năm nay quy tụ hơn 4.000 vận động viên tham gia, trong đó, có 22 vận động viên nước ngoài đến từ 8 quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan. Riêng tỉnh Nghệ An có 1.200 vận động viên tham gia.

Trong đêm khai mạc, các đại biểu, vận động viên, du khách và bà con nhân dân đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn Dân ca ví, giặm; giao lưu với một số vận động viên trong nước và quốc tế đến tham dự giải.

Dịp này, Ban Tổ chức giải trao 200 triệu đồng tặng quỹ xây dựng nhà cho người nghèo của tỉnh Nghệ An.

ĐẮC LAM