Khai mạc V-League: Có mới, có cũ và có cả… kiện cáo

(PLO)- V-League mới vào trận khai mạc thì đơn vị tổ chức đã bị kiện liên quan đến vụ độc quyền nhà tài trợ trái với Luật Cạnh tranh và quy chế của LĐBĐ Việt Nam nhưng đúng với quy định của VPF đã thông qua với các đội.

V-League 2023 đã khai mạc trong sự phấn khởi của một số đội bóng có bầu sữa lớn từ doanh nghiệp và từ địa phương. Nhưng đó chỉ là số ít, trong đó có tân binh Công an Hà Nội.

Ứng viên vô địch nặng ký nhất lại là tân binh

Đội Công an Hà Nội khi đá hạng Nhất với tên Công an Nhân dân và nay ở chuyên nghiệp được đổi tên là Công an Hà Nội. Dù là tân binh nhưng Công an Hà Nội như thỏi nam châm thu hút nhiều ngôi sao về đầu quân mà giới bóng đá ngạc nhiên là có những ngôi sao giá rất cao nhưng lại “chuyển nhượng 0 đồng”. Đây cũng là đội bóng được chính giới chuyên môn đưa vào danh sách ứng viên vô địch.

Nhìn vào danh sách tân binh toàn những tên tuổi lớn, trong đó có nhiều cựu binh nổi bật ở đội tuyển Việt Nam và các CLB lớn về đầu quân, cái khó để Công an Hà Nội đạt thành tích như giới chuyên môn dự báo là HLV trưởng phải kết hợp được những ngôi sao lại thành một tập thể mạnh.

Công an Hà Nội với Hà Nội của bầu Hiển chắc chắn sẽ là hai thế lực tại V-League 2023 này cùng với Viettel đang muốn lấy lại ngôi vô địch.

Hai thế lực ở V-League mùa trước là T. Bình Định và Hải Phòng vẫn là hai đội mạnh có thể cạnh tranh nhưng thật khó để duy trì con người và phong độ như mùa 2022 vì “chảy máu cầu thủ”.

Hàng loạt đội chỉ lo trụ hạng

Ngoại trừ những đội được điểm mặt ở trên, phần còn lại đa số đá mùa này chỉ lo trụ hạng, kể cả những đội từng có nhiều tham vọng như HA Gia Lai. Đội bóng của bầu Đức sau khi để hàng loạt tài năng ra đi đã vội đưa tuyến trẻ lên thế chỗ, thậm chí là kéo cả những cầu thủ cho Hải Phòng mượn mùa trước về làm trụ cột.

CLB TP.HCM sau mùa 2022 trụ hạng vào phút chót, mùa này đang gặp những khó khăn lớn về kinh phí. Chiều 3-2, họ ra sân với chiếc “áo chay” mà không có quảng cáo trên ngực áo. Hoàn toàn khác với chủ nhà Nam Định với cái tên mới Thép Xanh Nam Định đang có sự vươn lên đáng kể về tổ chức và nhân sự. Họ dám mua những cầu thủ giỏi của Viettel hay HA Gia Lai, T. Bình Định… chứng tỏ mùa này khá rủng rỉnh và quyết sớm trụ hạng chứ không để đến phút 89.

Tân binh Khánh Hòa thì vất vả khi gần đến ngày ra mắt mùa bóng 2023 mới gấp rút xin các nhà tài trợ kinh phí để thanh toán khoản nợ mùa 2022 cho cầu thủ vui vẻ dự lễ xuất quân.

Nói như nhiều lãnh đạo đội bóng là tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp nên kinh phí hoạt động của các đội khó theo. Đó cũng là lý do khiến có đội phải xin tỉnh, TP “bơm ôxy” để “thở”.

Khai mạc V-League cũng là thời điểm VPF bị CLB kiện ra tòa

Ngày 3-2, CLB HA Gia Lai đã gửi bản kiến nghị khẩn cấp đến Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF liên quan đến vấn đề quảng cáo, tài trợ độc quyền của Công ty VPF. Đúng ngày khai mạc V-League trên sân Pleiku thì HA Gia Lai chính thức kiện VPF ra tòa án quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bầu Đức nói rõ VPF không có quyền cấm khi Luật Cạnh tranh của Việt Nam được ban hành cấm độc quyền và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF cho phép các CLB được ký hợp đồng tài trợ chứ không có vùng cấm… Trong khi đó, phía VPF thì cứ dựa vào “bảo bối” đó là quy định riêng của Công ty VPF mà từ thời bầu Thắng làm chủ tịch VPF, bầu Đức và bầu Kiên làm phó chủ tịch VPF thì VPF đã có quy định này khi thông qua các thành viên, trong đó có đại diện các đội chuyên nghiệp và hạng Nhất.

Chuyện đúng, sai sẽ có tòa xử nhưng rõ ràng ồn ào trên đã ảnh hưởng rất lớn đến V-League 2023 mới khai mạc mà đã “cơm không lành, canh không ngọt”.

Tuy nhiên, trong việc ồn ào khiến phải lôi nhau ra tòa trên thì bỗng nhiên hai ông nước uống tăng lực một từ thương hiệu nhà tài trợ V-League và một từ nhà tài trợ mới của HA Gia Lai được biết đến quá mức mong đợi. Đến nỗi có ý kiến còn cho rằng liệu có bàn tay đạo diễn để đưa những nhãn hàng từ chưa ai biết thành ai cũng biết hay không?•

V-League vắng cờ Fair Play, thay bằng cờ giải đấu Nhiều người ngạc nhiên khi xem trận khai mạc trên sân Nha Trang giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa khi rước hai đội ra sân đã không còn hình ảnh cờ Fair Play quen thuộc, thay vào đấy là cờ của giải đấu in tên giải và tên nhà tài trợ chính. Tương tự, trên sân Thiên Trường giữa Thép Xanh Nam Định và TP.HCM cũng thế.

