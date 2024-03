Khám phá mẫu SUV Kia 2024 giành được Giải thưởng An toàn hàng đầu của IIHS 31/03/2024 14:28

(PLO)- Chỉ có hai mẫu xe Kia 2024 giành được danh hiệu an toàn hàng đầu từ IIHS đó là Kia Sorento và Kia Telluride.

Được biết, an toàn là mối quan tâm lớn trong ngành công nghiệp ô tô. Các nhà sản xuất ô tô như Kia đã cam kết tăng xếp hạng an toàn trên toàn bộ dòng sản phẩm. Tuy nhiên, Kia Telluride và Kia Sorento 2024 là những lựa chọn duy nhất được xếp hạng hàng đầu này.

Xe SUV Kia 2024 nào được đánh giá an toàn nhất?

Kia Telluride 2024 và Kia Sorento 2024 là hai mẫu xe được IIHS (là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đánh giá các phương tiện về tính năng an toàn và bảo vệ khi va chạm) công nhận an toàn nhất. Những mẫu xe Kia này là những lựa chọn duy nhất trong dòng sản phẩm giành được danh hiệu hàng đầu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ.

Điều này có nghĩa là Kia Sportage, Seltos, EV6, EV9, Niro và Soul không an toàn bằng. Ngoài ra, gần như mọi chiếc SUV của Mazda giành được danh hiệu an toàn cao nhưng vẫn xếp sau hai mẫu của Kia, 4 xe Subaru cũng nhận được giải thưởng và 7 mẫu xe Toyota giành được danh hiệu cao.

Kia Telluride 2024 thực sự an toàn hơn Sorento

Kia Sorento là Lựa chọn an toàn hàng đầu năm 2024 trong khi Kia Telluride là Lựa chọn an toàn hàng đầu+.

Danh hiệu Top Safety Pick và Top Safety Pick+ là các giải thưởng dựa trên các thử nghiệm va chạm khác nhau bao gồm thử nghiệm va chạm trực diện vừa phải, thử nghiệm va chạm trực diện nhỏ bên phía người lái, thử nghiệm va chạm trực diện nhỏ phía hành khách và đánh giá người đi bộ ngày, đêm.

Mỗi bài kiểm tra cung cấp cái nhìn sâu sắc về lồng cũng như cấu trúc an toàn, các biện pháp chấn thương, hạn chế, chuyển động giả và khả năng tránh va chạm của xe.

Xe còn được thử nghiệm tác động bên hông gần đây đã được cập nhật để bao gồm một chiếc xe trượt nặng 4.200 lb (khoảng 1.903 kg) thay vì một chiếc xe trượt nặng 3.100 lb (khoảng 1.405 kg) để thể hiện rõ hơn kích thước và trọng lượng của các phương tiện ngày nay.

Kia Telluride 2024 có kết quả vượt trội với hầu hết điểm là 'Tốt'. Đây là số điểm cao nhất có thể và nó chỉ nhận được ba xếp hạng 'Có thể chấp nhận được'.

Kia Sorento 2024 vẫn cực kỳ an toàn nhưng lại nhận được đánh giá “Chấp nhận được” ở dây đai an toàn và hàng ghế cho trẻ em.

Bởi vì các neo của hàng ghế trẻ em được coi là quá sâu vào ghế. Nhưng chúng rất dễ tìm, gắn và điều khiển không dễ bị nhầm lẫn với các thiết bị khác.

Nhưng Kia Sorento 2024 thực sự nhận được nhiều đánh giá 'Tốt' hơn Kia Telluride. Phần đèn pha bị thiếu trong trang đánh giá của Kia Sorento nhưng Kia Telluride đã đạt được điểm 'Tốt'.

Có lẽ nếu Kia Sorento 2024 hiển thị xếp hạng đèn pha thì đó sẽ là danh hiệu Top Safety Pick+. Các bản cập nhật có thể đến sớm khi có nhiều thử nghiệm hơn được tiến hành.