Khám phá những chiếc mô tô điện tốt nhất năm 2023

(PLO)- Theo Hotcars, đây là những chiếc mô tô điện tốt nhất trên thị trường hiện nay mà bạn có thể mua.

Zero S

Chiếc mô tô có giá bắt đầu từ nhà sản xuất là 12.995 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng) do Zero Motorcycles của Mỹ đã phát triển chiếc mô tô điện Zero S này.

Xe được trang bị tiêu chuẩn bao gồm các chế độ lái Eco và Sport, đồng thời một ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động luôn giúp bạn cập nhật các chỉ số lái xe và khả năng tùy chỉnh sở thích.

Ngoài ra, Zero S có tốc độ tối đa 98 dặm/giờ (157 km/h), bộ pin 7,2 kWh, công suất 46 mã lực, mô-men xoắn 78 lb-ft. Chiếc xe có thể sạc từ các ổ cắm tiêu chuẩn trong gia đình.

Energica Ego

Đây là một siêu mô tô điện có giá là 19.540 USD (tương đương hơn 460 triệu đồng). Energica Ego tạo ra mô-men xoắn khổng lồ 159 lb-ft.

Tốc độ tối đa của xe là 145 dặm/giờ (232 km/h) và phạm vi hoạt động 260 dặm (416 km). Xe được trang bị bộ pin 21,5 kWh, công suất 145 mã lực.

Tacita T-Cruise Urban

Chiếc xe này có giá bắt đầu từ nhà sản xuất là 13.799 USD (tương đương gần 330 triệu đồng). Với bộ pin lớn 17,2 kWh, T-Cruise Urban là một chiếc mô tô điện phù hợp cho những chuyến đi đường dài.

Tacita T-Cruise Urban có phạm vi 130 dặm (208 km), công suất 60 mã lực, mô-men xoắn 74 lb-ft. Trên thực tế, hộp số 5 cấp của Tacita T-Cruise Urban thực sự giúp pin mát hơn, giảm mức tiêu thụ điện của động cơ.

Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar

Chiếc xe này có giá từ nhà sản xuất là 15.499 USD (tương đương gần 370 triệu đồng). Harley-Davidson, Livewire S2 Del Mar là một chiếc mô tô điện có giá thấp hơn so với chiếc ONE.

Livewire S2 Del Mar được trang bị bộ pin 10,5 kWh, phạm vi 86 dặm (138 km), công suất 84 mã lực, mô-men xoắn 194 lb-ft, tốc độ tối đa 103 dặm/giờ (165 km/h).

S2 Del Mar cung cấp phạm vi hoạt động 180 km trong môi trường đô thị. Có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3 giây. S2 Del Mar là một chiếc mô tô điện rất ấn tượng và nhanh.

Zero FX

Nó là mô tô điện địa hình có giá 12.995 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng). Zero FX có mô-men xoắn 78 lb-ft, được bố trí hoàn hảo để khám phá những con đường mòn.

Zero FX được trang bị bộ pin 7,2 kWh, phạm vị 110 km (kết hợp), công suất 46 mã lực, mô-men xoắn 78 lb-ft, tốc độ tối đa 85 dặm/giờ (136 km/h).

Sondors Metacycle

Sondors Metacycle là một loại xe cực kỳ phổ biến và nó có giá 6.500 USD (tương đương hơn 150 triệu đồng). Nó là xe máy EV tuyệt vời.

Chiếc xe này rất phù hợp chạy trong đô thị. Sondors Metacycle được trang bị bộ pin 4 kWh, công suất 20 mã lực, mô-men xoắn 130 lb-ft, tốc độ tối đa 80 dặm/giờ (128 km).

Ngoài phong cách hình ảnh độc đáo của Sondors Metacycle, chiếc xe này còn cung cấp phạm vi hoạt động điện lên đến 100 km, đủ để đi lại bình thường trong ngày.

Thêm nữa, chiếc xe có tốc độ sạc nhanh của Metacycle vì vậy giúp chủ sở hữu tiện lợi trong lối sống bận rộn ở thành phố.

PHƯƠNG LÊ