Sẽ kiểm tra định kỳ khí thải đối với mô tô, xe máy?

(PLO)- Dự thảo Luật Đường bộ của Bộ GTVT bổ sung quy định về việc kiểm tra khí thải đối với mô tô, xe máy.

Dự thảo Luật Đường bộ của Bộ GTVT tiếp tục được lấy ý kiến, đặc biệt đối với những quy định mới. Đáng chú ý, Bộ GTVT bổ sung quy định về việc kiểm tra khí thải đối với mô tô, xe máy.

Theo Bộ GTVT, so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật có các điểm mới như sau:

Bổ sung quy định xe cơ giới phải đáp ứng mức khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Điều 48) kiểm tra, thử nghiệm, khí thải của xe cơ giới, đặc biệt là quy định về xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về phát thải khí thải theo quy định về lộ trình của Thủ tướng Chính phủ (Điều 49).

“Đây là những chính sách cụ thể hơn so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhằm bảo vệ quyền được sống trong môi trường ít phát thải ô nhiễm, giảm thiểu các tác động về môi trường của phương tiện tham gia giao thông”- tờ trình của Bộ GTVT nêu rõ.

Tại Điều 51 của dự thảo quy định về việc kiểm định xe cơ giới, kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm định xe cơ giới do các đăng kiểm viên thực hiện tại đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; được cơ quan đăng kiểm phương tiện đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Việc kiểm tra định kỳ khí thải xe mô tô, xe gắn máy (trừ xe mô tô, xe gắn máy thuần điện) được thực hiện tại các trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Đăng kiểm viên phải có giấy chứng nhận đăng kiểm viên để thực hiện nhiệm vụ sau: Kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu; Kiểm định xe máy chuyên dùng; Kiểm định xe cơ giới; kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Chính phủ quy định chi tiết về phân loại, điều kiện của đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên; quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá để cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động và duy trì đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho đơn vị đăng kiểm.

“Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục, nội dung, đánh giá để cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đối với đăng kiểm viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đơn vị kiểm định xe cơ giới; trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy; tiêu chuẩn của cán bộ, đăng kiểm viên của đơn vị kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh”- dự thảo quy định.

Dự thảo Luật Đường bộ cũng bổ sung khung pháp lý cho việc quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông công nghệ mới, phương tiện giao thông đa tính năng như phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận về hệ thống, tổng thành, linh kiện, an toàn kỹ thuật chung và khí thải khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và các yêu cầu đặc thù khác khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu để có thể kiểm soát được các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật cũng như các yêu cầu về bảo vệ môi trường (Điều 48).

THY NHUNG