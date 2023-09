Khẩn trương xác minh, xử lí nghiêm vụ tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí

Liên quan vụ tài khoản Facebook Vo Quoc (được cho là của đầu bếp Võ Quốc) đăng bài xúc phạm báo chí, ngày 24-9, phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đã liên lạc với đầu bếp Võ Quốc qua điện thoại để xác minh bài đăng xúc phạm trên.

Người này nói: “Người ta đăng chứ không phải anh đăng” và cho biết thêm Facebook bị hack, sau khi bài đăng đó được đăng lên thì mới lấy lại được Facebook. Phóng viên hỏi thêm: “Thường tài khoản Facebook bị hack thì mất thời gian lâu để lấy lại?”, người này trả lời: “Để anh kiểm tra lại” rồi tự ngắt máy.

Tối 21-9, tài khoản Facebook Vo Quoc đã đăng bài viết có nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí. Dưới bài đăng, có nhiều bình luận hưởng ứng lại bài đăng này, tài khoản Facebook Vo Quoc đã bình luận tương tác lại. Ngay sau đó, bài đăng nói trên nhanh chóng nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Đến trưa 22-9, tài khoản Facebook Vo Quoc đã xóa bài đăng trên và đăng thêm bài viết với nội dung đính chính rằng: “Nhậu xong ngủ một đêm tới sáng mở mắt ra thấy quá trời tin nhắn điện thoại và không vào Facebook được. Sau đó liền nhờ dịch vụ lấy lại Facebook, vào đọc hết cả hồn. Và Quốc đã xóa ngay status nói về nhà báo. Nghĩ xóa rồi thôi nhưng thấy các anh chị báo chí điện thoại hỏi nhiều quá nên Quốc đăng lên cho mọi người rõ".

Sau đó, tài khoản Facebook Vo Quoc cũng đã xóa nội dung đính chính này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho hay, bước đầu hội đã đã làm việc với Sở TT&TT, Phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03 Công an TP.HCM… Các cơ quan này đã tiếp nhận thông tin, hiện cần thời gian để xác minh. Sau khi xác minh làm rõ, chắn chắn phải xử lý nghiêm theo quy định.

Trao đổi với PV sáng 24-9, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết sở đã theo dõi từ đầu các thông tin xúc phạm báo chí trên tài khoản Facebook Vo Quoc.

Theo ông Thắng, hiện nay chưa xác định rõ địa chỉ cư trú của chủ tài khoản Facebook Vo Quoc. Hơn nữa, đây cũng là thông tin liên quan đến giới báo chí nói chung nên Sở TT&TT đã báo cáo khẩn với Cục Báo Chí và trao đổi với Cục PTTH - TTĐT. Qua đó, Sở đã chuyển các thông tin thu thập được cho các đơn vị chủ trì xử lý.

Ông Thắng cho biết Sở TT&TT sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý ngay khi xác định rõ các thông tin. “Trong trường hợp chủ tài khoản Facebook Vo Quoc cư trú trên địa bàn TP.HCM. Chúng tôi sẽ mời cá nhân này lên làm việc, làm rõ thông tin và có các bước xử lý theo quy định pháp luật” – ông Thắng nói rõ.

Tương tự, trả lời PV, ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh từ các phóng viên, ông đã trực tiếp cung cấp toàn bộ thông tin vụ việc và trao đổi với lãnh đạo Bộ TT&TT; đề nghị Bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Nếu đúng sự thật tài khoản Facebook Vo Quoc là tài khoản chính chủ của đầu bếp Võ Quốc có hành vi đăng bài viết xúc phạm báo chí thì sẽ xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Người này cho rằng tài khoản Facebook bị hack nên cần phải có thời gian để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Một người đại diện đầu bếp ẩm thực của Việt Nam, có danh hiệu thì phải càng có văn hoá trên mạng xã hội… nếu xác minh đúng tài khoản Facebook trên không bị hack thì phải xử lí nghiêm theo quy định pháp luật và cần phải có lời xin lỗi vì đã xúc phạm báo chí”, ông Dũng nói thêm.

Chế tài đối với hành vi vi phạm

Trường hợp đầu bếp Võ Quốc cho rằng mình bị hack tài khoản Facebook để đăng nội dung xúc phạm nhà báo thì cần phải yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ xem tài khoản Facebook đó có bị hack hay không. Trường hợp sau khi xác minh, nếu cơ quan chức năng kết luận tài khoản Facebook trên không bị hack mà do chính chủ đăng bài viết thì chủ tài khoản sẽ bị xử lí tuỳ theo mức độ vi phạm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, chủ tài khoản có thể bị phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội; buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cạnh đó, Điều 331 BLHS cũng quy định người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm.

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn LS TP.HCM)