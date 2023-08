Khánh Hòa đón hơn 13.600 khách quốc tế đến từ tàu du lịch biển

(PLO)- Trong 7 tháng đầu năm 2023, Khánh Hòa đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 11 chuyến tàu du lịch biển cao cấp với hơn 13.600 khách.

Ngày 21-8, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết tàu du lịch cao cấp Spectrum of The Seas (quốc tịch Đảo Síp) đã đưa hơn 4.300 du khách đến tham quan TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, tàu Spectrum of The Seas hành trình từ Hồng Kông đã neo đậu an toàn tại vịnh Nha Trang. Trên tàu có hơn 4.300 du khách đến từ các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapo…

Tại TP Nha Trang, du khách sẽ được tham quan nhiều chương trình đặc sắc giới thiệu về cảnh quan, văn hóa, làng nghề của tỉnh Khánh Hòa như Viện Hải dương học, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, nhà thờ Đá…Dự kiến, tàu Spectrum of The Seas sẽ tiếp tục hành trình đi Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào chiều cùng ngày.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết từ đầu năm 2023, ngành du lịch đã đón 11 chuyến tàu du lịch biển với hơn 13.600 du khách quốc tế lên bờ tham quan.

Trong 7 tháng đầu năm ngành du lịch Khánh Hòa đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra với lượng khách ước đạt hơn 4 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 3 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỉ đồng.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch trong năm nay; trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa, 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

HUỲNH HẢI