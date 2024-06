Khen thưởng đột xuất lực lượng công an, quân sự triệt phá 2 nhóm trộm cắp tài sản 12/06/2024 19:31

Chiều 12-6, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức biểu dương và khen thưởng đột xuất đối với 3 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

3 tập thể được khen thưởng gồm Đội Cảnh sát Hình sự công an huyện Châu Đức, công an xã Bình Trung và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Trung.

7 cá nhân được khen thưởng gồm Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễm (Phó Đội trưởng) cùng 2 cán bộ đều ở Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Đức là Lê Văn Hiếu và Lê Đức Lưu; ông Bùi Nguyên Hải (Phó Trưởng công an xã), Phạm Sỹ Ngọc (công an viên); ông Đào Văn Hậu và Nguyễn Quốc Huy (dân quân) cùng xã Bình Trung.

3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm được huyện Châu Đức khen thưởng đột xuất. Ảnh: THÁI BÌNH

Ở vụ án thứ nhất, như PLO thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện Châu Đức liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa. Các đối tượng lợi dụng đêm khuya đột nhập vào chùa sau đó dùng công cụ để đập phá hòm công đức, phá két sắt lấy trộm tiền.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác định thông tin và mời nhóm đối tượng liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tại các chùa Từ Quang, Quảng Liên và Báo Ân (huyện Châu Đức). Đồng thời khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và chơi game, bản thân một số đối tượng còn sử dụng ma túy nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiền công đức tại các chùa.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đội Hình sự Công an huyện Châu Đức và một số cá nhân được khen thưởng đột xuất vì điều tra, xác minh nhanh thông tin về nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm tại một số chùa. Ảnh: PS

Ở vụ án thứ 2, đêm 7-6, Công an xã Bình Trung phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã tuần tra phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay đã gây ra 12 vụ trộm cắp (8 xe máy, 1 xe đạp, 1 máy tính bảng và 1 điện thoại) trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

Công an huyện Châu Đức đã khởi tố bị can 2 đối tượng là Võ Mai Phước (18 tuổi) và Huỳnh Quốc Huy (20 tuổi) để điều tra; củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Tại buổi lễ biểu dương, khen thưởng, UBND huyện Châu Đức biểu dương tinh thần, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của tập thể, cá nhân nêu trên và đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần, sức chiến đấu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.