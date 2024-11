Khen thưởng người chạy grab với cú quay xe làm dậy sóng mạng xã hội 09/11/2024 11:44

(PLO)- Giám đốc Công an Bình Thuận khen thưởng đột xuất người chạy grab đã quay xe bắt kẻ trộm xe máy trên đường phố.

Công an TP Phan Thiết vừa trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đối với anh Nguyễn Công Định, grabiker và tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết trong vụ truy bắt hai tên trộm xe máy xảy ra vào ngày 4-11.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết trao thưởng cho anh Nguyễn Công Định.

Tại lễ trao thưởng, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết đã biểu dương tinh thần của anh Nguyễn Công Định đã không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, bảo vệ tài sản của người dân, góp phần giữ gìn công tác an ninh trật tự ở địa phương.

Tối 4-11, tin từ Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Đinh Văn Hư (32 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết).

Công an đã thu giữ tang vật là xe máy mà Hư đã sử dụng để chở đồng phạm là Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) dùng đi trộm cắp.

Đinh Văn Hư và Nguyễn Quốc Bảo bị bắt.

Trưa 4-11, Hư dùng xe máy chở Bảo đến khu vực đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết phá khóa lấy trộm một xe máy của người dân để trước nhà.

Phát hiện, người đàn ông chạy grab đã quay đầu xe máy của mình rất nhanh và quyết đoán tông thẳng vào xe Bảo khiến tên này phải bỏ xe chạy thoát thân.

Cú quay xe bắt trộm cắp của thanh niên chạy grab xôn xao mạng xã hội.

Liền đó, grabiker cũng bỏ xe truy đuổi và cùng người dân khống chế tóm gọn tên trộm giao cho cơ quan công an. Qua kiểm tra, Bảo còn mang theo trong người nhiều ma túy.

Clip vụ bắt trộm ngoạn mục của grabiker được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội bởi hành động dũng cảm, quyết đoán của chàng grabiker.

Được biết, người chạy grab có hành động trên là anh Nguyễn Công Định (39 tuổi), ngụ Phú Thủy, Phan Thiết.

Anh Định khống chế tên trộm.

Anh Định hiện là bảo vệ siêu thị Co.op mart Phan Thiết, hàng ngày hết giờ làm việc thì chạy grab kiếm thêm tiền để mưu sinh nhưng đã không ngần ngại lao phương tiện mưu sinh của mình vào bọn trộm để khống chế.

Được biết, anh Định từng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, có thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an Bình Thuận.

Theo anh Định, nhờ trong môi trường quân ngũ nên được trau dồi kỹ năng đối mặt với tội phạm và anh quyết định tông thẳng chiếc xe cũ của mình vào xe bọn trộm mà không sợ hư hỏng vì chứng kiến tội phạm xảy ra trước mắt không thể không hành động.

Ngoài khen thưởng anh Nguyễn Công Định, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng liên quan.