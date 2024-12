Khi nào đường Sinco, đường Chiến Lược và nhiều khu vực quận Bình Tân hết ngập? 04/12/2024 07:30

Những năm qua, tình trạng “hễ mưa là ngập” ở TP.HCM là vấn đề nan giải. Trong đó, quận Bình Tân có những tuyến đường "ngập bền vững" như đường Sinco, đường Lê Cơ, đường Chiến Lược, đường Mã Lò… khiến đời sống của người dân tại các khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Để kéo giảm tình trạng này, quận Bình Tân đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn.

Quận Bình Tân có nhiều điểm ngập do mưa.

13 dự án đang được triển khai

Trao đổi với PV PLO ngày 3-12, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, cho biết hiện trên địa bàn quận có 3 điểm, lưu vực ngập thường xuyên. Cụ thể là lưu vực kênh Liên Xã (gồm đường Chiến Lược và các tuyến đường, hẻm tiếp giáp), rạch Ông Búp (gồm đường Mã Lò và các tuyến đường, hẻm tiếp giáp) và đường Hồ Học Lãm.

Đồng thời, khi mưa lớn một số điểm xuất hiện ngập nhẹ như đường Lê Cơ, đường số 7, đường số 14, Nguyễn Thức Tự, Nguyễn Thức Đường, khu dân cư Trường Thịnh, khu dân cư Hương Lộ 5, Phan Anh, Hoàng Văn Hợp, hẻm 173 An Dương Vương, Tân Hòa Đông, đường Sinco….

Đường Sinco hễ mưa là ngập.

Nhằm xử lý, kéo giảm tình trạng ngập nước tại các điểm ngập hiện hữu và không để phát sinh các điểm ngập mới, UBND quận triển khai thực hiện nhiều giải pháp chống ngập nước.

Đơn cử như nạo vét hệ thống cống thoát nước, kênh rạch; thay thế lưới chắn rác hố ga; vận động người dân dọn dẹp vệ sinh miệng thu nước hố ga, kênh rạch...

Đồng thời triển khai đầu tư các dự án chống ngập theo quy hoạch để giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn quận. Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP xử lý, kéo giảm tình trạng ngập nước tại các điểm ngập do sở, ngành quản lý (như đường Hồ Học Lãm, đường Phan Anh ...), lắp đặt trạm bơm cầu Nước Lên, Kênh Mười Xà, rạch Bà Tiếng.

Đường Lê Cơ thường xuyên ngập khi có mưa.

Về lâu dài, quận xác định cần phải thực hiện hoàn chỉnh theo quy hoạch các tuyến kênh, rạch nên đã chủ động đề xuất và được TP chấp thuận chủ trương, ghi vốn đầu tư để quận triển khai thực hiện đầu tư 13 dự án chỉnh trang, cải tạo kênh rạch.

Cụ thể, quận Bình Tân đang thi công 6 dự án: kênh Hãng Giấy, rạch Lê Công Phép, kênh Liên Khu 3-4, rạch Hai Lớn, rạch Bà Tiếng, kênh Năm Sao; đã phê duyệt dự án đầu tư 3 dự án sông Kinh, sông Đập, kênh 10 Xà; phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án: kênh T10, rạch Đuôi Trâu, kênh Liên Xã, rạch Ông Búp.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân thông tin thêm dự án rạch Ông Búp hiện đang tiến hành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Riêng dự án xây lắp chưa được bố trí vốn trung hạn 2021-2025. Dự án đã có trong danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030. Hiện tại đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau đó sẽ kiến nghị bố trí vốn có thể khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng sẽ hoàn thành vào 30-4-2025, qua đó giảm ngập cho một số khu vực, trong đó có đường Sinco. Riêng đường Lê Cơ đang trong quá trình phê duyệt quyết định đầu tư, dự kiến triển khai thi công quý II-2025.

Nhiều điểm ngập nặng đã xóa thành công

Trong 3 tháng cuối năm 2024, quận Bình Tân sẽ tiếp tục kéo giảm tình trạng ngập nước do mưa và triều cường tại 3 điểm, lưu vực ngập hiện hữu; xử lý kịp thời các điểm ngập cục bộ và ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chỉnh trang, cải tạo kênh rạch theo quy hoạch.

Rạch Ông Búp sẽ được cải tạo để giảm ngập cho khu vực ấp Chiến Lược.

Bên cạnh công tác chống ngập đang được triển khai, thời gian qua, một vài điểm được coi là "ngập bền vững" trên địa bàn cũng có chuyển biến tích cực.

Theo ghi nhận của PLO, một năm trở lại đây, tình trạng ngập tại hầm chui Tân Tạo, Quốc lộ 1 đoạn qua công ty Pouyuen giảm đáng kể, thậm chí không còn tình trạng ngập như trước.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân lý giải, tuyến Quốc lộ 1 do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - đơn vị chủ đầu tư trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc quản lý. Đơn vị này đảm nhiệm duy tu, nạo vét thường xuyên.

Quốc lộ 1 đoạn qua công ty Pouyuen từng ngập sâu....

... nay đã được cải thiện

Tương tự, ở dự án Bắc Lương Bèo đơn vị này đã lắp đặt thêm một trạm bơm nước để mỗi khi mưa lớn, nước thoát không kịp, đơn vị sẽ điều động người vận hành bơm nước ra kênh Bắc Lương Bèo để thoát ra kênh Tham Lương. Tại giao lộ Sinco - Hồ Học Lãm - Quốc lộ 1 có vị trí trũng hơn các khu vực lân cận, đơn vị cũng đã nâng cấp đường để giảm ngập.

Còn khu vực hầm chui Tân Tạo, IDICO cũng được tăng cường biện pháp bơm và duy tu nạo vét thường xuyên để xóa điểm ngập.

Hầm chui Tân Tạo cũng giảm ngập đáng kể.

Ngoài ra, hiện nay đoạn kênh Tham Lương gần cầu An Lập có một cửa xả của Quốc lộ 1 để thoát nước ra kênh Tham Lương. Tuy nhiên, cửa xả này tồn tại khá lâu, thoát nước kém hiệu quả.

Để tăng cường giảm ngập cho đoạn từ giao lộ Quốc lộ 1 - Hồ Học Lãm đến cầu An Lạc, IDICO cũng đã đề xuất với Sở GTVT TP đặt tiếp một trạm bơm gần cầu An Lập để khi lượng mưa lớn, đơn vị sẽ chủ động bơm thoát nước nhanh ra kênh Tham Lương, không phụ thuộc vào việc thoát nước tự nhiên.

Về phương án này, quận Bình Tân cũng ủng hộ chủ trương và Sở GTVT TP cùng Sở Xây dựng cũng đang xem xét.