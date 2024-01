Khóa chặt đường trốn của tội phạm truy nã

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã liên tiếp triệt phá các vụ án, đặc biệt là ngăn chặn việc lẩn trốn của những tội phạm truy nã nguy hiểm.

Nghi can giết người ở Phú Yên đang lẩn trốn ở Campuchia bị bắt và bàn giao giữa lực lượng chức năng hai nước. Ảnh: BĐBP

Liên tiếp bắt nhiều vụ trốn truy nã

Tỉnh Long An có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với hai tỉnh SvayRieng, PrayVeng của Campuchia, tổng chiều dài hơn 132 km với nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở…, do đó nhiều tội phạm truy nã lợi dụng điều kiện này để lẩn trốn sự kiểm soát của lực lượng chức năng để qua bên kia biên giới.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người dân, lực lượng chức năng cũng siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu, chốt chặn các đường mòn, lối mở dọc đường biên.

Bắt hai nghi can giết người ở quận 8 đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.

Ảnh: BĐBP

Chuyên án gần nhất ghi dấu ấn sự phối hợp giữa các lực lượng là ngày 27-11-2023, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn của Công an tỉnh Phú Yên thông báo nghi can Hà Hỗ Tin liên quan vụ giết người, có quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã.

Đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Huệ thông báo cho Đồn công an hành chính Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Campuchia để truy bắt. Sau đó, Hà Hỗ Tin đã bị phát hiện, bắt giữ khi lẩn trốn tại quán cà phê thuộc xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, rồi được đưa về Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để bàn giao cho Công an tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo của Công an huyện Đức Huệ về thông tin đang truy tìm hai nghi can liên quan vụ giết người xảy ra vào ngày 30-9-2023 tại quận 8, TP.HCM.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an huyện Đức Huệ bắt hai nghi can liên quan đến vụ án ở TP.HCM, là Vũ Xuân Trường (19 tuổi, ngụ phường 6, quận 8, TP.HCM) và Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ phường 7, quận 8, TP.HCM), khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

“Các đối tượng lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch nên từ sự phối hợp với lực lượng chức năng của phía Campuchia, các đơn vị của Bộ Công an và công an các địa phương đã bắt giữ trên 30 đối tượng trong 19 vụ việc, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm” - Thượng tá Trung nói.

Các lực lượng chức năng liên ngành trên tuyến biên giới thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho đối tượng tội phạm.

Siết chặt cửa khẩu, vùng đệm nội địa

Theo dự báo, năm 2024, lượng người qua lại biên giới sẽ cao hơn năm trước với trên 420.000 người, trong đó tập trung đông vào cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán nên công tác kiểm tra hàng hóa, hành lý được thực hiện chặt chẽ với nhiều biện pháp, thiết bị nghiệp vụ.

Ông Văn Nguyên Minh Triết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, cho biết: “Hải quan cùng với biên phòng, công an và quản lý thị trường phối hợp kiểm soát từ tuyến biên, vùng đệm để đấu tranh với hoạt động gia lận thương mại, buôn lậu vận chuyển hàng trái phép qua biên giới, đặc biệt là các mặt hàng thuốc lá, rượu bia và pháo nổ...”.

Gần đây, tình hình tội phạm bỏ trốn sang Campuchia rất phức tạp, nhất là khu vực ngoại biên có các casino nên lực lượng công an tại vùng đệm tăng cường bố trí mật phục, chốt chặn nhiều tuyến đường về biên giới, tổ chức tuần tra để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tình trạng buôn lậu, hàng giả...

Còn Thượng tá Nguyễn Quốc Thuận, Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, Long An, cho biết: “Công an huyện cùng với các lực lượng liên ngành trên tuyến biên giới tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho đối tượng tội phạm; đồng thời chỉ đạo lực lượng từ huyện đến các xã biên giới tăng cường tuần tra, phòng ngừa để ngăn chặn các hành vi này”.•

Đường biên dài, nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch Địa bàn tỉnh Long An có đường biên giới quốc gia tiếp giáp hai tỉnh SvayRieng, Pray Veng của Campuchia với chiều dài hơn 132 km, trong đó có 43,6 km đường biên giới là sông, rạch, còn lại là đất liền. Long An có một cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, một cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và ba cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở thông thương qua lại biên giới nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn do hạn chế nguồn nhân lực. Vì vậy, công tác phối hợp nhiều lực lượng rất quan trọng để đảm bảo an toàn, an ninh tại các cửa khẩu, đường biên, đặc biệt là cao điểm Tết Nguyên đán 2024.

Biên phòng Long An bắt giữ thanh niên đưa 5 con bò nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam (PLO)-Tổ công tác biên phòng phát hiện một thanh niên đưa 5 con bò nhập lậu từ hướng Campuchia vào Việt Nam nên truy đuổi bắt giữ.

HUỲNH DU