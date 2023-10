Biên phòng Long An bắt giữ thanh niên đưa 5 con bò nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 11-10, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Trăng (Long An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một người vận chuyển gia súc nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 21h ngày 10-10, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức Tổ tuần tra thực hiện kiểm soát bảo vệ biên giới.

Nguyễn Văn Quý bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ảnh: BP

Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ấp Cây Me, xã Hưng Điền, Tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông đang dắt 5 con bò từ bờ kênh biên giới Cái Cỏ hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Khi người này vừa đến bờ kênh bên phía Việt Nam và đưa bò lên bờ thì Tổ công tác đã bao vây, ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.

Nguyễn Văn Quý cùng 5 con bò được khi đem lên bờ phía Việt Nam. Ảnh:BP

Qua xác minh nhanh, người này khai là NVQ (29 tuổi, thường trú ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An). Do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định nên NVQ mua 5 con bò của người tên Khmau ở xã Chàm, huyện Kom-pông Tro-Béc, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia với giá 12,5 triệu đồng để vỗ béo, bán lại kiếm lời.

Khoảng 20 giờ 50 phút ngày cùng ngày, có một người Campuchia dẫn bò đến bờ bắc kênh Cái Cỏ (bên phía Campuchia) và lùa 5 con bò bơi qua kênh Cái Cỏ giao cho Quý đón, dắt về. Khi Quý đang dắt con bò lên bờ thì bị Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện.

Nguyễn Văn Quý khai nhận toàn bộ sự việc đưa bò nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh:BP

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa Quý cùng tang vật vi phạm về Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

HUỲNH DU