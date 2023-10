(PLO)-Hoàng Trọng Vinh đang lẫn trốn liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy đang tìm cách nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng Biên phòng Long An bắt giữ.

Tối ngày 10-10, thông tin Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An cho biết đã bắt được bị can có liên quan đến vụ án “ Mua bán trái phép chất ma túy” ở tỉnh Gia Lai khi đang nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào ngày 9-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo của Công An tỉnh Gia Lai. Có một bị can liên quan đến vụ án “ Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra vào ngày 1-8-2022 và có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Vinh (27 tuổi, ngụ xã Biển Hồ, TP. Pleiku) nhưng đang lẫn trốn.

Biên phòng Long An bắt thanh niên mua bán ma tuý khi đang lẩn trốn.

Vào lúc 14h ngày 9-10, Tổ tuần tra kiểm soát lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép đó là Hoàng Trọng Vinh.

Lực lượng đã tiến hành lập biên bản và đưa Vinh về Đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây về làm việc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang tạm giữ Vinh và hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

HUỲNH DU