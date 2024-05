Khoảng 20.000 tỉ đồng để xóa 2 điểm đen giao thông ở Đồng Nai 09/05/2024 17:08

Ngày 9-5, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng các nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11. Các phương án nhằm xóa hai điểm đen giao thông tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP đã đưa ra 2 phương án đối với dự án nút giao ngã tư Vũng Tàu.

Phương án 1: Xây dựng các hạng mục cầu vượt trực thông theo hướng quốc lộ 51 đi cầu Hóa An và các nhánh rẽ trái gián tiếp từ cầu An Hảo đi Tam Hiệp, từ cầu Đồng Nai về cầu An Hảo và từ Tam Hiệp về Vũng Tàu; xây dựng cầu vượt cho xe máy dọc theo quốc lộ 1. Tổng mức đầu tư là gần 2.900 tỉ đồng

Ngã tư Vũng Tàu-Một trong hai điểm đen giao thông tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Phương án 2: Mở rộng cầu vượt hiện hữu để đáp ứng lưu lượng theo hướng đi thẳng trên quốc lộ 1 và lưu lượng các dòng rẽ. Xây dựng 14 công trình bán hầm tổ chức giao thông dạng ô bàn cờ để phục vụ cho xe máy và xe đạp lưu thông tách riêng với các phương tiện ô tô, đặc biệt là xe tải lớn và container. Tổng mức đầu tư phương án này là gần 9.000 tỉ đồng.

Phối cảnh phương án xây dựng nút giao ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: đơn vị tư vấn

Đối với điểm đen giao thông thứ hai - nút giao Cổng 11, đơn vị tư vấn cũng đưa ra 2 phương án đầu tư xây dựng.

Phương án 1 là xây dựng cầu vượt 3 tầng. Toàn bộ xe ô tô sẽ được lưu thông trên tầng 2, tầng 3 và dưới mặt bằng được ưu tiên cho xe máy. Tổng mức đầu tư đối với phương án này là hơn 8.400 tỉ đồng

Phương án 2 là xây dựng trực thông dọc theo đường Võ Nguyên Giáp trên tầng 2 và cầu vượt trực thông theo đường Bùi Văn Hòa và quốc lộ 51 trên tầng 3. Các nhánh rẽ trái trực tiếp bằng cầu vượt. Mặt bằng dưới cầu được ưu tiên cho xe máy lưu thông. Tổng mức đầu tư phương án này là hơn 11.000 tỉ đồng.

Phối cảnh phương án xây dựng nút giao Cổng 11. Ảnh: đơn vị tư vấn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng các nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11 là cửa ngõ của đô thị Biên Hòa. Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất thêm phương án để chọn được phương án tốt nhất. Các nút giao cần được thiết kế theo hướng nhiều tầng, sử dụng ít đất và có không gian cảnh quan đẹp, tạo điểm nhấn.

Sau khi có đề xuất phương án tốt nhất, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và làm việc với Bộ Giao thông vận tải.