Khởi công 3 dự án trọng điểm ở TP.HCM vào cuối 2022

Ba công trình trọng điểm ở TP.HCM khởi công vào cuối năm 2022 được đánh giá là những dự án có vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng kẹt xe cho TP.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng khởi công ba dự án trọng điểm của TP vào tháng 12 tới. Các dự án này gồm: Mở rộng quốc lộ 50 (QL50), xây dựng nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Ba dự án có tính chiến lược

Ban giao thông cho biết ba dự án trên được đánh giá là những công trình giải quyết tình trạng kẹt xe cho TP.HCM.

Đầu tiên là nút giao An Phú, TP Thủ Đức. đây là nút giao ở cửa ngõ TP có lượng phương tiện di chuyển lớn vào khu vực các cảng Phú Hữu, Cát Lái và Trường Thọ. Tuy nhiên, lượng phương tiện di chuyển lớn nên khu vực này thường xuyên kẹt xe, gây mất an toàn giao thông.

Vì vậy, dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc cho tuyến đường vào cảng Cát Lái (đường Đồng Văn Cống) và giao thông khu vực cửa ngõ phía đông, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Long Thành khi sân bay hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tiếp theo là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, đây là dự án kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực sân bay này. Đặc biệt, dự án sẽ góp phần kết nối, đồng bộ và phát huy hiệu quả của nhà ga T3.

QL50, huyện Bình Chánh cũng thường xuyên ùn ứ, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao nên việc triển khai đầu tư mở rộng là cấp thiết. QL50 sau khi hoàn thành sẽ tăng cường năng lực khai thác tuyến đường liên kết TP.HCM với tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây.

Điểm đặc biệt của dự án này là mặt bằng đã hoàn tất được hơn 80%, UBND huyện Bình Chánh vẫn đang làm các thủ tục tiếp theo để đưa dự án khởi công và về đích đúng tiến độ.

Ông Lương Minh Phúc thông tin: Hiện nay, các dự án này vẫn đang thiết kế, sau đó mới tiến hành đấu thầu các gói thầu xây lắp.

Xây dựng dự án đồng bộ, xứng tầm

Ông Lương Minh Phúc cho biết để giải quyết ùn tắc, phát huy hiệu quả giao thông khu vực Tân Sơn Nhất thì cần triển khai chùm các dự án giao thông. Từ đó mới có thể phát huy hiệu quả, đồng bộ các dự án giao thông này. Trong đó, dự án đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa là dự án đầu tiên được khởi công trong hàng loạt dự án.

Cụ thể, đối với đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ được xây dựng để mở trục nối kết với nhà ga T3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) cho dự án, Thủ tướng đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Theo đó, hiện nay TP giao Ban giao thông hai nhóm việc song song cần làm.

Cụ thể, Ban giao thông sẽ phối hợp với UBND quận Tân Bình để tiến hành thực hiện công tác GPMB, tái định cư cho người dân ở khu vực đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Quốc phòng để chuẩn bị tiếp nhận đất quốc phòng. Tất cả đều nắm vững tiến độ để tới tháng 3-2023 sẽ hoàn tất mặt bằng để tiếp tục thi công và tới tháng 8-2024 sẽ hoàn tất đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

“TP.HCM sẽ phấn đấu triển khai dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch là tháng 8-2024 để có thể đồng bộ với nhà ga T3 vào đúng tháng 9-2024” - ông Phúc nhận định.

Theo ông Phúc, tháng 12-2022 cũng sẽ khởi công hầm chui ở Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, khu vực này không cần thực hiện GPMB. Tuy nhiên, các hạng mục tiếp theo sẽ cần có mặt bằng và Ban giao thông sẽ tiếp tục phối hợp để có thể thi công liền mạch trong thời gian tới.

Tương tự, dự án mở rộng QL50 có điểm thuận lợi là công tác GPMB đã gần được hoàn tất. Các bước tiến độ, các thủ tục vẫn đang được ban triển khai theo đúng kế hoạch.

Cuối cùng là dự án xây dựng nút giao An Phú, ông Phúc cho biết hiện nhà thầu tư vấn đang thiết kế. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 sẽ tiến hành đấu thầu gói thầu xây lắp dự án nút giao thông An Phú. Cuối tháng 12 sẽ khởi công những gói thầu đầu tiên của nút giao An Phú.

Tới ngày 30-4-2025 sẽ tiến hành hoàn thành dự án, khánh thành tháp khát vọng ở cửa ngõ phía đông TP. Nút giao An Phú sẽ giảm tối đa việc xung đột giao thông, giảm ùn tắc và khi khép kín tuyến vành đai 2 thì sẽ giảm tải rất lớn cho trục giao thông Mai Chí Thọ.•

Gỡ khó cho dự án Lương Định Của, TP Thủ Đức Ông Phúc cho biết dự án đường Lương Định Của và nút giao An Phú có vai trò quan trọng và cần thực hiện song song, đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này. Cụ thể, trục chính từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ có hai nhánh đường hầm đôi để về đường Mai Chí Thọ hướng về phía hầm sông Sài Gòn và một nhánh chạy về đường Lương Định Của. Bên cạnh đó cũng có một nhánh cầu vượt chạy từ Lương Định Của nối vào tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây. Đường Lương Định Của là một trong những dự án khó nhất trong công tác GPMB. Hiện nay, dự án này cũng đã tháo gỡ nhiều điểm khó bàn giao, song UBND TP Thủ Đức rất quyết tâm, vào cuộc và vận động được nhiều hộ dân bàn giao. Theo đó, từ nay tới cuối năm toàn bộ mặt bằng dự án đường Lương Định Của sẽ được bàn giao để Ban giao thông tiếp tục thi công, sớm hoàn thiện dự án để phục vụ người dân TP.

