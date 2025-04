Khởi công dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ ngày 19-4 10/04/2025 15:10

Mới đây, UBND huyện Cần Giờ đã có văn bản khẩn gửi Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (2.870 ha), chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụ thể, UBND huyện Cần Giờ đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ về hỗ trợ sự kiện tại dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Theo đó, Lễ khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ được tổ chức vào ngày 19-4.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lễ khởi công, UBND huyện Cần Giờ đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, PCCC trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ khởi công.

Huyện giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP, Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích TNXP TP, Ban Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà TNXP hỗ trợ ưu tiên giải quyết xe qua phà đối với các phương tiện của Trung ương, TP đến tham dự lễ.

Giao UBND xã Long Hòa, UBND thị trấn Cần Thạnh phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ khởi công, hướng dẫn các phương tiện khách mời đến địa điểm tổ chức lễ, tiệc.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ khởi công ngày 19-4. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cùng các dự án trọng điểm khác của huyện sẽ là các siêu dự án đánh thức tiềm năng, thế mạnh rừng vàng, biển bạc của Cần Giờ, phát huy vị trí cửa ngõ phía Đông rất quan trọng của TP.HCM, là hạt nhân quan trọng, mang tính chất quyết định tương lai phát triển kinh tế biển của huyện Cần Giờ và TP nói chung.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ không chỉ gia tăng quỹ đất phát triển mà còn hình thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ và du lịch ven biển đẳng cấp. Cùng với đó, Cần Giờ sẽ chú trọng bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, phát triển du lịch xanh, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống của người dân.