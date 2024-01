Khởi tố 1 học sinh lớp 12 ‘thông chốt’, tông trọng thương CSGT

Chiều 19-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với em ĐĐV (17 tuổi, học lớp 12, trú ở TP Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.

Công an làm việc với những người liên quan vụ ‘thông chốt’, tông trọng thương CSGT.

Như đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 40 phút đêm 17-1, ĐĐV chạy xe máy trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận tuyến đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) với tốc độ nhanh.

Xe máy của nam sinh này đã “thông chốt” tông trúng Thiếu tá Hồ Sỹ Tích (cán bộ Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra đo nồng độ cồn.

Hậu quả, Thiếu tá Tích bị thương nặng. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa Thiếu tá Tích đi cấp cứu trong tình trạng dập phổi, thương tích nặng. Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an Hà Tĩnh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, Thiếu tá Tích- bị trong thương khi làm nhiệm vụ.

Camera nhà dân bên đường ghi lại thời điểm em V thực hiện hành vi.

Hiện Thiếu tá Tích đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình điều tra, tại cơ quan công an, V khai nhận khi đang điều khiển xe máy thì phát hiện có tổ công tác 238 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập.

Em V nhận thức được bản thân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có bằng lái xe, do lo sợ sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nên V có suy nghĩ sẽ không chấp hành hiệu lệnh, vượt qua chốt CSGT (thông chốt). Tuy nhiên, trong quá trình tăng tốc "thông chốt", V đã va chạm với Thiếu tá Tích đang thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, V có kết quả âm tính với nồng độ cồn và chất ma túy.

Đắc Lam