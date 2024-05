Khởi tố 12 người truyền bá đồi truỵ trên web sex 'thiendia, lau xanh' 08/05/2024 18:16

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 người về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Những người này gồm: Nguyễn Đức Vinh, Trịnh Anh Tuấn, Phan Vĩnh San, Trương Gia Huy, Nguyễn Bình Dương, Phạm Văn Hiếu, Phan Thanh Tiền, Lý Chỉ Quân, Đỗ Xuân Khải, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Nguyễn Đức Vinh.

Trong 12 bị can này thì Vinh (49 tuổi, bị khuyết tật, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) là người cầm đầu, điều hành đường dây và đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập website “Thiendia2.cc”.

Như PLO đã đưa tin, sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng CSGT Công an Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và cơ quan chức năng tổ chức 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ Vinh cùng 11 người nêu trên.

12 bị can bị bắt giữ.

Kiểm tra, khám xét chỗ ở của Vinh, công an thu giữ điện thoại, máy tính xách tay, bên trong chứa dữ liệu tài khoản trên diễn đàn “Lặng lẽ” và ba tài khoản Telegram tên “Chym Tua”, “Cua Đực” và “Hoa Phượng” do Vinh quản lý.

Những tài khoản này được dùng để tham gia điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang mạng internet “Thiendia2.cc”.

Trang Thiendia đã phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy, môi giới mại dâm, lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia.

Vinh cũng đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm 2014, quản trị trang thiendia.com đã đăng bài tuyển thành viên để tham gia quản trị.

Vinh được tuyển vào thử việc với vai trò quản lý (hay còn gọi là Mod) chuyên mục “Ăn chơi miền Bắc” với tiền công 2,5 triệu đồng/tháng. Vinh kiểm duyệt, chỉnh sửa các bài viết của thành viên trong chuyên mục theo yêu cầu của quản trị viên.

Đến khoảng năm 2016, Vinh được quản trị website nâng cấp quản lý thành Supermod (Là một trong 3 tài khoản Admin nêu trên) với nhiệm vụ là sẽ quản lý toàn bộ các Mod phía dưới.

Để thực hiện vai trò quản lý, Vinh đã soạn ra một số các quy tắc chung, nhóm trao đổi trên diễn đàn hoặc trên telegram để đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các Mod và thành viên tham gia chấp hành các quy định trên diễn đàn và đăng tải các nội dung đồi trụy lên để phát triển diễn đàn nhằm thu hút nhiều thành viên tham gia.

Vinh mở “Tạp chí lầu xanh” rồi giao cho Nguyễn Thị Hương Quỳnh phụ trách phần lời mở đầu, thu âm cho tạp chí và phụ trách box truyện sex.

Còn Huy, Hiếu, Dương, Quân, Tiền, Khải, Cường giúp sức cho Vinh truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy. Vinh phân công Nghĩa (Mod Helper) giúp mình phụ trách “Tạp chí lầu xanh” của diễn đàn. Nhóm của Vinh đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, trên cơ sở các video cơ quan điều tra trích sao từ nhóm Telegram và trên diễn đàn, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra kết luận.

Cụ thể, các file video trong thư mục “Video Telegram” mang nội dung khiêu dâm, quan hệ tình dục đồi trụy, tổng dung lượng số hóa là: 3.292.752 KB, tương đương 3,14 GB; Các file video trong thư mục “Video Dien Dan” mang nội dung khiêu dâm, quan hệ tình dục đồi trụy, tổng dung lượng số hóa là 10.256.511 KB, tương đương với 9,78 GB.

Đây là vụ án phạm tội có tổ chức chặt chẽ, xuyên suốt trong thời gian dài, những thành viên trong nhóm phân tán trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội không gian mạng.