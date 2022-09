Khởi tố 15 người tàng trữ, sử dụng ma túy khi dự sinh nhật trong quán karaoke

Chiều 21-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong 15 bị can có Lê Quốc Đạt (30 tuổi) chủ quán Karaoke Đạt Sa (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Thời gian gần đây, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại quán Karaoke Đạt Sa của ông chủ Đạt thường có dấu hiệu liên quan đến đến hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Vũ Quang lên kế hoạch, phương án, điều động lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, tổ chức bắt giữ nhóm này.

Ngày 14-9, nhiều người đến mừng sinh nhật Đạt.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 15-9, các mũi trinh sát bất ngờ đột kích kiểm tra tại phòng Vip2, Vip3 quán Karaoke Đạt Sa. Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt giữ 25 người đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định trong số 25 người nêu trên thì có 17 người từng có tiền án, tiền sự. Trong đó một người có ba tiền án, hai người có hai tiền án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người và đang tục điều tra mở rộng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương, trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.