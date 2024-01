Khởi tố 2 chủ mưu vụ người dân ngất xỉu vì bị lừa mua nồi áp suất 'dỏm'

(PLO)- Công an đã khởi tố thêm hai bị can được xác định là chủ mưu vụ người dân ngất xỉu sau khi bị lừa mua nồi áp suất "dỏm".

Ngày 19-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khởi tố thêm hai bị can vụ lừa dối khách hàng khiến người dân ngất xỉu.

Theo đó, hai bị can Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, trú xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Đặng Ngọc Long (40 tuổi, trú phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, Hải Dương) cùng bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng.

Long đã bị tạm giam còn Hải đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Người dân ở huyện Tân Kỳ ngất xỉu sau khi mua hàng mới biết bị lừa dối.

Cơ quan điều tra xác định Long và Hải là hai người chủ mưu trong vụ thuê địa điểm Khách sạn Đại Phú Gia (ở thị trấn Tân Kỳ, huyện Nghệ An) trong hai ngày 14 và 15-9-2023 với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng, rồi lừa dối người dân.



Như đã đưa tin, người dân đến địa điểm nêu trên tham dự “hội thảo” giới thiệu các sản phẩm và “tri ân” được nhóm Hải, Long mời ăn uống, tặng quà và đọc thơ khen ngợi các sản phẩm. Tiếp theo, nhóm này giới thiệu và bán một số sản phẩm có giá trị thấp trước như chảo chống dính với giá 200.000 đồng.

Sau khi người dân mua chảo thì được phát chiếc thẻ màu tím để lấy bột giặt hoặc lấy lại tiền. Người dân nghĩ rằng mua chảo được “tri ân” trả lại tiền hoặc tặng bột giặt nên hứng thú đăng ký mua. Tiếp đó, nhóm trên giới thiệu và bán chiếc nồi áp suất “kỳ diệu” với giá 5,1 triệu đồng.

Đến khi người dân ngồi chờ để được trả lại tiền thì nhóm trên đã bỏ trốn. Đáng chú ý, đứng chờ cả tiếng đồng hồ không thấy nhóm người quay lại trả tiền và bóc hộp ra thấy hàng chất lượng kém, người dân ngất xỉu.

Hai bị can Phương và Long.

Công an huyện Tân Kỳ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Lanh (47 tuổi, trú xã Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình) và Phạm Trọng Phương (31 tuổi, trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) về tội lừa dối khách hàng. Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm Hải và Long.

Công an huyện Tân Kỳ cũng đã tạm giữ, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án gần 1 tỉ đồng.

Đắc Lam