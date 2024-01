Khởi tố 2 người đàn ông bán cô gái từ 12 năm trước

Chiều 18-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Văn Chuyên và Lương Phò Tam về tội mua bán người.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, Chuyên mới 24 tuổi, trú bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) và Tam 22 tuổi. Lương và Tam trú bản Thảo Đi, xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn).

Năm 2012, cả Tam và Chuyên lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chị VTT (19 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) đã rủ chị T “đi công ty làm công nhân lương cao”. Chị T tin tưởng Tam và Chuyên nên đã gật đầu rồi đi cùng.

Tuy nhiên, Tam và Lương đã bán chị VTT ra nước ngoài để lấy 20 triệu đồng. Một người đàn ông đã mua chị T về làm vợ và chị luôn bị quản thúc, làm việc quần quật suốt đêm ngày, thường xuyên bị chồng đánh đập.

Sau 12 năm sống trong nhà chồng tủi nhục, khổ sở, chị T đã quyết trốn khỏi nhà chồng, tìm đường trở về Việt Nam. Khi về đến quê nhà, chị T đã tố cáo Tam và Lương lên cơ quan công an.

Đắc Lam