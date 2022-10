Khởi tố 23 người trong đường dây lô đề “khủng” ở Phú Yên

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề mà hàng trăm công an đã đồng loạt vây bắt.

Ngày 5-10, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 người trong đường dây lô đề mà lực lượng công an đã đồng loạt vây bắt. Trong số, bảy người bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc gồm Hà Thị Trúc Lam (ngụ huyện Sông Hinh, Phú Yên), Mai Thị Xuân La, Nguyễn Phi Son, Hồ Thị Hương, Châu Thị Mãi (cùng ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên), Phạm Thị Lệ Thúy, Lê Văn Cường (cùng ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên). Năm người bị khởi tố tội đánh bạc, gồm Võ Thị Út Hiền (ngụ thị xã Đông Hòa, Phú Yên), Nguyễn Trọng Thái (ngụ huyện Phú Hòa), Châu Thị Minh Tâm (ngụ huyện Sông Hinh), Hồ Trọng Mười, Hà Thị Lệ Phi (cùng ngụ TP Tuy Hòa). Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can tội tổ chức đánh bạc đối với vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng - Bùi Thị Tú Trinh (cùng ngụ TP Tuy Hòa); khởi tố chín bị can khác tội đánh bạc. Như PLO đã thông tin, đêm 24-8, gần 240 cán bộ, chiến sĩ công an ở Phú Yên đồng loạt vây bắt quả tang 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề. Đường dây đánh bạc này do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng- Bùi Thị Tú Trinh điều hành. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 2 tỉ đồng, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng, một ô tô, bảy mô tô, một két sắt, 55 điện thoại di động, bảy máy tính bảng, năm máy tính xách tay, một máy tính tiền cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề của các nghi can trên. TL Tin liên quan Hàng trăm công an đồng loạt vây bắt 22 điểm lô đề