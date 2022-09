Khởi tố 3 người tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

(PLO)- Lợi dụng tình hình dịch COVID-19, nhóm này đã sử dụng các tuyến đường mòn, lối mở để dẫn dắt người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ở lại.

Ngày 30-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm bị can Đào Văn Hiểu (23 tuổi, trú xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, ngày 28-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại Hà Tĩnh và địa bàn khác.

Các tổ công tác đi từ Hà Tĩnh vào phối hợp Công an TP.HCM, đi ra Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Kon Tum, Nam Định để thu thập tài liệu chứng cứ, vào cuộc điều tra.

Đến ngày 7-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Tấn Sơn (45 tuổi, trú trong một chung cư, ở phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hiển (33 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm bị can Hiểu.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, người lao động rất khó khăn trong tìm kiếm việc làm, các đối tượng trong và ngoài nước đã móc nối, liên hệ với nhau qua mạng xã hội Tiktok, Zalo để tìm kiếm người nước ngoài có nhu cầu về việc làm. Nhóm trên đã sử dụng các tuyến đường mòn, lối mở để dẫn dắt người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau đó, nhóm này sử dụng ô tô dịch vụ để chở người nước ngoài đi sâu vào nội địa Việt Nam tìm việc làm hoặc thông qua Việt Nam để đến một nước thứ 3 tìm việc làm với mức thu nhập cao.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM