Bắt đôi nam, nữ lao ô tô vào xe cảnh sát rồi cố thủ trên xe

(PLO)- Đôi nam, nữ điều khiển ô tô chở ma túy đã liều lĩnh lao vào xe cảnh sát để chạy trốn rồi khóa cửa cố thủ trong xe.

Chiều 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã chủ trì phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5,6kg ma túy tổng hợp các loại.

Thời gian qua, Công an TP Vinh đã báo cáo tình hình và xin ý kiến Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải -Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để xác lập chuyên án 486R.

Sau thời gian vào cuộc theo dõi, điều tra, ngày 27-9, Công an TP Vinh quyết định phá án.

Khi Tuấn (24 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và Nga (30 tuổi, trú tại Chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc, TP Vinh) đang điều khiển xe ô tô trên đường Phan Đăng Lưu (TP Vinh) thì bị nhiều tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc đó, Tuấn manh động và liều lĩnh, đã nhấn chân ga, tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng cảnh sát, để chạy trốn. Sau đó, Tuấn và Nga khóa cửa xe hơi cố thủ trong xe.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế kịp thời, bắt giữ Tuấn và Nga.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1 kg ma túy đá, 1 kg ma túy ketamine và 1.000 viên ma túy thuốc lắc. Tiếp tục thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn, Nga, Ban chuyên án thu giữ thêm 3 kg ma túy đá và 500 viên ma túy thuốc lắc.

Ban đầu Tuấn và Nga quanh co, chối tội, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của ban chuyên án, cả hai đã cúi đầu thừa nhận hành vi.

Anh trai của Tuấn là Đặng Danh Sỹ (37 tuổi, trú TP Vinh) cầm đầu đường dây ma túy lớn cũng đã bị Công an TP Vinh bắt giữ vào tháng 6-2022. Sau khi anh trai bị bắt thì Tuấn (có 4 tiền án về ma túy) vừa được mãn hạn tù vào cuối tháng 6-2022 đã tiếp tục móc nối các mối quan hệ trước đây của anh trai để thiết lập lại hoạt động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án nêu trên.

