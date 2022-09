Cần Thơ: Triệt phá 850 vụ án ma túy, thu giữ 12,897 kg ma túy tổng hợp

(PLO)- Từ năm 2019 đến nay lực lượng Công an TP Cần Thơ đã khám phá 850 vụ, thu giữ thu giữ 12,897 kg ma túy tổng hợp; 41,6 kg cần sa tươi...

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vừa có buổi làm việc với TP Cần Thơ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và công tác phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 36, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, huy động mọi nguồn lực tham gia; quan tâm kiện toàn lực lượng chuyên trách theo hướng chuyên sâu, đảm bảo đủ trang thiết bị cần thiết.

Các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương vận động nhân dân đóng góp lắp đặt hơn 3.400 camera an ninh có kết nối máy chủ do lực lượng Công an quản lý, phục vụ có hiệu quả công tác phát hiện phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Song song đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm; không để tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp…

Thời gian qua Công an TP Cần Thơ đã mở 4 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, khám phá 850 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa; bắt, xử lý gần 1.300 đối tượng (giảm 47 vụ so với giai đoạn trước), thu giữ 12,897 kg ma túy tổng hợp; 63,533 gram heroin; 524,39 gam cần sa khô; 41,6 kg cần sa tươi... Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Riêng 8 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố triệt phá 6 chuyên án, bắt, xử lý 19 người; phát hiện, xử lý hơn 204 vụ, bắt nhiều người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giảm 19 vụ so cùng kỳ năm trước…

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an đánh giá cao công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của thành phố Cần Thơ.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn liên quan ma túy còn diễn biến phức tạp nên Đại tá Nguyên yêu cầu thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cần Thơ phải củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, phòng, chống tái nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng về cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp…

