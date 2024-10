Khởi tố 3 thanh niên trộm cau ở Quảng Ngãi 19/10/2024 20:34

Ngày 19-10, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với PCS (SN 1989, ngụ xã Hành Phước), NTQ (SN 1997) và VVĐ (SN 1999, cùng ngụ xã Nghĩa Mỹ) về tội trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm cau ở Quảng Ngãi cùng tang vật. Ảnh: CA

Trước đó, tối ngày 17-10, Công an xã Hành Phước nhận được tin báo từ người dân về việc có trộm cau tại thôn Đề An, xã Hành Phước. Người dân phát hiện trộm và tổ chức truy đuổi nhưng bất thành.

Nhóm trộm bỏ lại hiện trường 44 ký cau đã trộm và một số dụng cụ dùng để trộm cau. Nhận được tin báo, Công an xã Hành Phước đã huy động lực lượng tổ chức xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được ba thành viên trong nhóm trộm cau.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.`