Khởi tố chủ nuôi chó tội vô ý làm chết người là đúng 25/11/2024 16:16

(PLO)- Bạn đọc cho rằng việc khởi tố chủ nuôi chó tội vô ý làm chết người như Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm là đúng, là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, đồng thời răn đe người khác.

Mới đây, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Sơn (37 tuổi) về tội vô ý làm chết người. Bị can Sơn là chủ của 2 con chó becgie tấn công bé gái 5 tuổi tử vong hôm 20-11.

Cụ thể, tối 20-11, bà Sơn cho 2 con chó becgie ăn rồi thả chó đi vệ sinh mà không rọ mõm. Khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, bé M một mình chơi quanh nhà ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn thì bất ngờ bị 2 con chó này lao đến cắn liên tiếp vào vùng cổ, bụng. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song do vết thương quá nặng, bé M đã tử vong.

Sự việc thương tâm này khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ 2 con chó becgie. Bạn đọc cũng cho rằng việc khởi tố chủ nuôi chó tội vô ý làm chết người là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, đồng thời răn đe các trường hợp vi phạm quy định của Luật Chăn nuôi.

“Việc thả rông chó, không rọ mõm, xả thải bậy khắp nơi công cộng, đặc biệt là công viên đã quá trầm trọng. Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh chó đang ngồi trên xe máy phi xuống đường làm người đi sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn. Sau đó chủ chó vội vàng gọi chó lên xe rồi chạy mất hút như mình vô can. Tôi kiến nghị nên xử lý các trường hợp không rọ mõm chó, chở chó trên xe không có rào chắn,… qua hình ảnh người dân cung cấp để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra” - bạn đọc Nguyễn Mạnh.

“Ủng hộ việc pháp luật xử lý hình sự những người nuôi chó để xảy ra sự việc đau thương như thế này. Ra đường nhìn chó thả rông không rọ mõm, người lớn còn thấy nguy hiểm huống gì trẻ nhỏ. Hàng năm có rất nhiều vụ chết vì bị chó cắn, chưa tính bị thương nặng, di chứng nặng nề, ngoài ra còn bệnh dại nữa... Tôi kiến nghị cần có quy định nghiêm hơn về việc nuôi chó, đặc biệt là giống chó hung dữ” - bạn đọc Hải Nguyễn.

2 con chó becgie tấn công bé gái 5 tuổi đã được đưa về UBND xã để chờ phương án xử lý. Ảnh VTV

“Nhiều người coi con chó của họ còn hơn cả tính mạng của người khác, thản nhiên dắt con chó 50-60 kg không rọ mõm trong khu dân cư đông trẻ nhỏ. Tôi biết nhiều người rất yêu chó, nhưng bản năng của nó vẫn là động vật, nó có thể hung hãn mất kiểm soát bất cứ lúc nào” - bạn đọc Nguyễn Vinh.

“Chính quyền địa phương ngoài việc tuyên truyền thì cần các chế tài xử lý hành chính, kiến nghị xử lý hình sự đối với các trường hợp vị phạm nhằm tránh tái diễn sự việc đau lòng như nêu trên, đồng thời giúp mọi người ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng” - bạn đọc Hoàng Thy.