Để không còn những tai nạn thương tâm từ việc chế pháo nổ 11/12/2024 06:05

Mới đây, theo thông tin báo chí, BV Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới tiếp nhận điều trị cho bốn học sinh bị bỏng nặng do tự chế pháo nổ. Trước đó, trong hai ngày liên tiếp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận ba trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Cả ba trẻ bị tai nạn pháo nổ ở độ tuổi từ 12-14 tuổi đều nhập viện trong tình trạng bàn tay bị dập nát, trong đó có trẻ bị vết thương rất nặng. Những đứa trẻ này cùng đặt thuốc nổ và học cách chế tạo pháo trên mạng.

Công an thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm học sinh 16-17 tuổi chế tạo, vận chuyển 200 quả pháo nổ tự chế. Tiếp tục xác minh, Công an thị trấn Hương Khê phát hiện thêm một nhóm học sinh ngụ ở huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà tàng trữ pháo nổ, thu giữ hơn 600 quả pháo tự chế. Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm học sinh này khai nhận lên mạng xã hội đặt mua các nguyên liệu để học cách chế tạo pháo nổ.

Có thể nói, dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng mỗi dịp gần đến Tết Nguyên đán thì nhiều vụ tai nạn thương tâm, đau lòng do tự chế tạo pháo nổ xảy ra. Trong đó có các nạn nhân là trẻ em, học sinh, xuất phát từ việc các em tò mò rồi học theo cách chế tạo pháo nổ từ hướng dẫn làm pháo trên mạng xã hội.

Bệnh nhi nhập viện do tai nạn pháo nổ. Ảnh: BV Nhi đồng 2

Thực tế thời gian qua lực lượng chức năng, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý một số đối tượng, các trang web, các tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc hướng dẫn cách tự chế làm pháo nổ qua mạng xã hội, hành vi mua bán thuốc nổ, pháo nổ... Thế nhưng bất chấp việc khuyến cáo hay xử phạt của cơ quan chức năng, mạng xã hội vẫn nhan nhản các video hướng dẫn cách tự chế pháo nổ.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa đối với các hành vi mua bán thuốc nổ, pháo nổ lậu. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cần xử lý triệt để các tài khoản cá nhân, các trang mạng xã hội vi phạm; kịp thời gỡ bỏ các video clip, tài khoản mạng xã hội hướng dẫn về cách làm, cách tự chế pháo nổ. Gia đình cần quan tâm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành động của con em mình khi thấy các em có biểu hiện, hành động làm và chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội nhằm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, đau lòng, nhất là dịp Tết sắp đến.