Quyết liệt xử lý bạo lực nơi công cộng: Hành động nhanh, niềm tin lớn 03/01/2025 18:46

Cơ quan chức năng đã thể hiện sự quyết liệt trong việc xử lý nhanh chóng các vụ bạo lực nơi công cộng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn niềm tin của người dân.

Từ những mâu thuẫn nhỏ lẻ dẫn đến hành vi gây rối hay các vụ việc bạo lực nghiêm trọng, công an các địa phương luôn kịp thời vào cuộc, bắt giữ nghi phạm và khởi tố theo đúng quy định pháp luật.

Một số vụ việc điển hình gần đây:

Ngày 3-1, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh, để điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đánh ghen, lột quần áo giữa đường phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra tại bờ hồ Huỳnh Cương, TP Cần Thơ.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 1-1, N nhờ anh T (đồng nghiệp) lấy đồ quên tại cơ quan. Khi T mang đồ đến, N nhờ chở đến bờ hồ. Tại đây, vợ T cùng em gái tấn công N, xé áo, quần. Vụ việc bị quay clip và lan truyền mạng xã hội.

Người hành hung, lột quần áo cô gái được cho là người vợ. Ảnh cắt từ clip.

Cũng trong ngày 3-1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Hoàng Thành và Lê Văn Lượm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến clip "đánh người như phim".

Theo đó Lượm và Thành liên tiếp dùng chân đạp, đá vào mặt, đầu..., rồi đấm mạnh vào mặt hai người đàn ông. Một người trong nhóm này còn chạy vào nhà dân ven đường cầm cây mía đánh vào vùng đầu hai người đàn ông.

Thành và Lượm đã bị bắt. Ảnh: CA

Ngày 2-1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Sỹ Mạnh (41 tuổi, là cựu tuyển thủ bóng đá) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại giải Đồng hương Thanh Hóa, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Sỹ Mạnh đã tấn công trọng tài Phạm Văn Nguyên khi Mạnh bị tấm thẻ vàng thứ hai trong trận đấu vào ngày 22-12-2024.

Công an quận Tân Bình đã bắt khẩn cấp với Lê Sỹ Mạnh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Cùng ngày 2-1, Công an Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiền, nghi can đánh người đi đường dập não. Bước đầu, người này khai nguyên nhân dẫn đến việc đánh anh B tại một giao lộ ở Bình Dương là do mâu thuẫn sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Người dân quay được cảnh Hiền đánh người giữa giao lộ.

Ngày 1-1, Công an quận 1, TP.HCM bắt khẩn cấp 2 vợ chồng đánh, chửi bới tài xế xe công nghệ và người đi đường tại đường Lê Duẩn vào đêm giao thừa Tết Dương lịch để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra khi Dũng cản đường, tấn công vợ chồng tài xế TAP và chị HNL. Anh Hà Hữu Vinh (tài xế xe ôm công nghệ) vào can ngăn cũng bị đánh.

Ông Dũng và bà Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Thùy Trang về tội cố ý gây thương tích do tối 30-12-2024, tại chắn tàu đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), Trang đánh nhân viên gác chắn là Hoàng Thị B sau mâu thuẫn liên quan việc mở rào chắn tàu hỏa.

Nguyễn Thùy Trang bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.