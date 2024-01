Khởi tố đối tượng Livestream tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 30-1 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Chờ (SN 1964, ngụ huyện Văn Lâm) để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước đó, cơ quan an ninh mạng Hưng Yên phát hiện, từ năm 2020 đến năm 2023, Chờ sử dụng 2 tài khoản facebook để Livestream, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Văn Chờ đăng tải 7 video trên facebook có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ảnh CA

Quá trình xác minh, Công an Hưng Yên đã làm rõ trong 7 video do Phạm Văn Chờ phát ngôn, đăng tải trên facebook có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Kết quả trưng cầu giám định xác định các video do Chờ đăng tải trên mạng xã hội có nội dung âm thanh (giọng nói), hình ảnh mang tính chất tuyên truyền thông tin phỉ báng chính quyền nhân dân; kích động kêu gọi chống đối, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân; xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Chờ thừa nhận dùng tài khoản facebook để phát Livestream đăng tải, chia sẻ các video clip xúc phạm nghiêm trọng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

XUÂN NGUYỄN