Khởi tố lái xe gây tai nạn cho người đi đường rồi bỏ trốn 26/08/2024 17:56

Ngày 26-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Trung (31 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là lái xe gây tai nạn cho người đi đường rồi bỏ trốn.

Chân dung Phạm Văn Trung. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 12 giờ 40, ngày 26-6, Trung điều khiển xe máy trên đường liên xã thuộc thôn Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Khi đi đến đoạn ngã năm, Trung phóng nhanh, không giảm tốc độ đâm vào xe máy do ông NDH (63 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) điều khiển, khiến xe và người ông H ngã xuống đường.

Ông H bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Trung lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả là ông H bị đa chấn thương, tổn hại 99% sức khỏe.