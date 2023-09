Khởi tố tài xế dùng tay đấm CSGT khi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 29-9, Cục CSGT thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội chống người thi hành công vụ.

Theo đó, thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, khoảng 21 giờ 40 ngày 14-9, Tổ công tác của Cục CSGT, Bộ Công an do Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, trực tiếp chỉ đạo kết hợp với Đội CSGT-TT Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng (46 tuổi, ngụ TP Hải Dương) điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CRV, màu trắng, biển số 34A-668.51 vi phạm với lỗi điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Với mức độ cồn đo được là 0,698 mg/L khí thở.

Khi Đại úy Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục CSGT, thành viên tổ công tác, đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm thì tài xế này đã dùng tay giật số giấy tờ trên rồi bỏ đi.

Sau đó, Hùng dùng tay trái đẩy, tay phải đấm vào ngực Đại úy Quân với mục đích cản trở việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với mình.

Đại diện Cục CSGT cho hay nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn đã không làm chủ được hành vi. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, tổ CSGT đã khống chế, bắt giữ đối tượng đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28-9, căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội chống người thi hành công vụ.

“Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế do có hơi men đã không làm chủ được hành vi, có thái độ, lời nói thậm chí là hành động không chuẩn mực đối với CSGT.

Đối với những trường hợp như vậy, lực lượng CSGT sẽ củng cố hồ sơ và phối hợp với cơ quan CSĐT để xử lý hình sự đối với các đối tượng này, điển hình như vụ việc cán bộ ngân hàng ở Bắc Ninh và bây giờ là vụ việc tại Hải Dương” - đại diện Cục CSGT thông tin.

Từ ngày 30-8 đến ngày 25-9, các tổ công tác Cục CSGT đã phối hợp với Công an địa phương trực tiếp kiểm soát 104.799 phương tiện (59.153 ô tô, 45.646 mô tô và xe máy điện), phát hiện và bàn giao cho Công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 3.617 trường hợp (936 ô tô, 2.670 mô tô, 11 xe máy điện). Trong đó, 3.453 trường hợp (885 ô tô, 2.558 mô tô, 10 xe máy điện) vi phạm về nồng độ cồn, 35 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 14 trường hợp vi phạm về ma túy, 5 trường hợp quá tải, 3 trường hợp quá kích thước, 108 trường hợp vi phạm khác. Trong số liệu bước đầu xác định có 160 trường hợp người điều khiển là công chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nhà báo… Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ngoài xử lý theo quy định, lực lượng CSGT còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, cơ quan theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ.

PHI HÙNG